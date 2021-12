Una location di The Last of Us Part II sta per “sparire” dalla realtà

The Last of Us Part II, il gioco targato Naughty Dog disponibile dallo scorso anno in esclusiva su console PS4, è un titolo che fa del comparto grafico uno dei suoi punti di forza.

Nonostante il primo capitolo sia altrettanto seminale, la seconda parte delle avventure di Ellie riesce nell’intento anche grazie alle ambientazioni di gioco immerse in un contesto post-apocalittico davvero suggestivo.

Da tempo i giocatori ne sono rimasti estasiati, tanto da mettere a confronto alcune strutture della città di Seattle vista in The Last of Us Parte II con la controparte reale.

Senza contare che qualcuno ha da poco indagato gli interni del Paramount Theatre con quello che vediamo nel gioco. Ora, però, una location vista nel gioco starebbe per chiudere nella realtà.

La sala giochi con sede a Seattle presente in The Last of Us Part II starebbe purtroppo per chiudere i battenti a tempo indeterminato.

Come segnalato sui social (via Realmicentral) l’artista e scrittore Corey Lewis si è infatti lamentato della ormai imminente chiusura di Gameworks, una delle principali sale giochi della città sita nel nord-ovest del Pacifico.

In effetti, la scenografia vista nel gioco è stata progettata sulla base di quella nella realtà, come del resto tantissime altre location scelte dagli sviluppatori americani e presenti davvero a Seattle (come la ruota panoramica).

Gameworks is closing, apparently. This is the day I've dreaded for years. Seattle about to lose significant cool points pic.twitter.com/L6NxD7lEz6 — c o r e y y y ✦ (@coastalcoreyyy) December 22, 2021

Gameworks starebbe per chiudere i battenti. Si tratta di un giorno che ho temuto per anni. Seattle perdendo alcuni suoi punti di riferimento.

