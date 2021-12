In The Last of Us c’è un dettaglio nascosto su Joel davvero esilarante

The Last of Us, il titolo di Naughty Dog disponibile da anni su console PS3 (e PS4), è senza dubbio uno dei titoli più importanti di sempre.

Senza nulla togliere al sequel, il primo capitolo della saga è e resterà sempre un gioco ricco di fascino, tanto che i giocatori continuano a scovare dettagli nascosti a moltissimo tempo dalla sua uscita.

Basti pensare ai mostri scartati dal gioco, i quali hanno sicuramente fatto venire un brivido lungo la schiena a moltissimi fan.

Del resto, il gioco diventerà prossimamente anche una serie TV prodotta da HBO e dal creatore di Chernobyl, che promette di essere davvero fedele al titolo originale.

Ora, via Reddit, un giocatore particolarmente attento si è infatti accorto di un dettaglio nascosto davvero molto singolare, relativo al personaggio di Joel.

In una sequenza del primo TLOU, vediamo infatti il protagonista in compagnia di Tess mostrare la sua carta di identità a un agente.

Portandone rapidamente in primo piano l’immagine, qualcuno si è accorto che la fototessera sul documento non mostra assolutamente il volto di Joel, bensì quello di un personaggio non meglio identificato.

Nessuno sa con esattezza a chi appartiene quel volto misterioso, sebbene è molto probabile che possa trattarsi di un qualche programmatore di Naughty Dog che ha simpaticamente deciso di lasciare una sua traccia nel gioco, sotto forma di Inside Joke.

Parlando invece di TLOU2, un fan particolarmente appassionato ha mostrato alcune immagini comparative che mostrano una location del gioco con quella realmente esistente.

Ma non solo: un altro giocatore ha dato vita a un modo davvero singolare per conservare la propria collezione di videogiochi, sfruttando proprio lo stile di TLOU.

Infine, avete già avuto modo di vedere anche The Last Of Us “riletto” da una vera e propria Intelligenza Artificiale?