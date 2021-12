Collezionare giochi fisici è ancora più bello con l’armadietto di The Last of Us

The Last of Us è uno dei giochi più importanti delle ultime generazioni PlayStation, in grado ancora oggi di scatenare la curiosità e la fantasia di una legione di fan.

Senza nulla togliere al sequel, altrettanto clamoroso sotto tutti i punti di vista, la prima avventura di Ellie e Joel è infatti un’esperienza da non perdere.

Un gioco così grande, che a quanto pare qualcuno ha ben pensato di creare di recente dei veri e propri fermalibri che sembrano usciti dal mondo post-apocalittico del gioco Naughty Dog, a cui ora va a sommarsi un’altra creazione realmente sorprendente.

Senza contare anche la bellissima skin PS5 a tema, che ha trasformato la piattaforma next-gen di Sony (o dovremmo ormai dire current-gen) in un pezzo davvero unico.

Ora, via Reddit, un fan ha creato un modo davvero molto singolare per conservare la propria collezione di videogiochi (o quantomeno, una parte di essa).

L’utente “_HermioneDanger_” ha infatti creato un armadietto a tema The Last of Us per conservare i giochi fisici, ossia in formato retail.

L’oggetto è di notevoli dimensioni (50.8 x 35.56 cm) ed è realizzato seguendo l’ormai riconoscibile stile estetico del gioco.

Possiamo infatti notare un quotidiano con il logo di TLOU, oltre allo stemma delle Luci impresso sul fronte dell’armadietto.

Parlando sempre del classico PlayStation, sapevate che Naughty Dog è stata costretta a scartare alcune idee particolarmente intriganti (come questi mostri non inclusi nel prodotto finale).

Questo, senza contare che il primo episodio della serie diventerà a breve anche una serie TV prodotta da HBO e dal creatore di Chernobyl, che promette di essere molto fedele al gioco originale.

Parlando invece di The Last of Us Part II, un altro fan ha ben pensato di tagliare qua e là l’intera storia del gioco, riuscendo a renderla comprensibile in soli cinque minuti.