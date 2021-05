The Last of Us, un quadro anticipava l’ambientazione del sequel

Naughty Dog è nota per la cura riposta nei dettagli, e con i due capitoli di The Last of Us ha fatto davvero un salto di qualità notevole.

I giocatori continuano a scoprire particolari emersi nel gioco originale e nel sequel, e quello che vi mostriamo oggi addirittura costituisce un ponte tra gli episodi.

Un seguito in cui la software house californiana ha tenuto in maniera particolare a gestire un quantitativo di minuzie senza precedenti, che copre persino il movimento di un giradischi.

Soltanto pochi giorni fa avevamo scoperto, grazie ad un nuovo video, dell’esistenza di location non esplorate persino nella casa di Joel in The Last of Us Part II.

Ma, evidentemente, le scoperte non si limitano soltanto al secondo capitolo ma sono stati sparsi lungo tutto il primo The Last of Us.

L’utente Reddit Ramonite ha infatti pubblicato una foto che mostra come Naughty Dog potrebbe aver lanciato un autentico foreshadowing nel titolo originale.

Nella stanza di Joel, è possibile vedere un quadro appeso proprio sul letto del protagonista di quell’episodio; in quel caso, si può notare un’ambientazione innevata con tanto di cervo.

Nella foto scattata dal giocatore, curiosamente, compare pure la figlia Sarah, oggetto anche lei di un piccolo grande ester egg che collega i due capitoli.

La community sta leggendo in questo quadro tutt’altro che una semplice coincidenza ma un’anticipazione della location nevosa di Jackson County, Wyoming, dove inizia la vicenda di TLOU 2.

Qualora confermato, questo foreshadowing rivelerebbe come una seconda parte di The Last of Us sarebbe stata programmata fin dal primo istante e con quella location in mente.

Ovviamente, potrebbe trattarsi di un volo pindarico ma di certo, sentendo che lo studio nordamericano ha già steso una bozza di The Last of Us Part III, la cosa non sarebbe una grossa sorpresa.

Un tema del genere potrebbe essere esplorato e ampliato, magari, all’interno del remake di The Last of Us, che sarebbe ora in sviluppo per PS5.

Qualunque sia la strada scelta da Naughty Dog, i risultati difficilmente saranno al di sotto di quanto stiamo apprezzando dallo scorso giugno: Part II è infatti il gioco più premiato di sempre.