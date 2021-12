Una IA ricrea The Last of Us e il risultato è incredibile

The Last of Us Part II è sicuramente diventato col passare dei mesi una vera e propria pietra miliare, in grado di convincere all’unanimità pubblico e critica.

Il sequel dell’avventura di Ellie e Joel è infatti un’esperienza unica, tanto da guadagnare l’attenzione incondizionata dei fan nel corso dei mesi, i quali hanno iniziato a scavare nel gioco per scoprire Easter Egg e curiosità.

Proprio per questa ragione qualcuno ha messo a confronto i protagonisti del primo capitolo con quelli del sequel, per un risultato davvero notevole.

Oppure la “versione Matrix” di TLOU2, con tanto di codici verdi a cascata in grado di rendere l’avventure di Ellie decisamente bizzarra. Ora, qualcuno ha pensato di andare oltre, mettendo in mano il gioco a una vera e propria IA.

Come riportato su Reddit, un giocatore di nome “daReK27” ha usato una app di Intelligenza Artificiale chiamata Dream by Wombo per dare vita a degli screen davvero surreali, suggerendo come input la frase “The Last of Us“.

Il risultato, come potete ammirare voi stessi dalla gallery sottostante, sono delle immagini in cui vediamo alcuni distinti scenari post-apocalittici, oltre a due figure (Ellie e Joel, con molta probabilità) che sembrano abbracciarsi in una stretta davvero affettuosa, nonostante siano ben visibili anche fucili e armi da fuoco.

Poco sotto, gli strani screen che mostrano il risultato ottenuto dalla IA.

