I fermalibri di The Last of Us arrivano direttamente dall’apocalisse

The Last of Us, così come il successore, è uno dei giochi più importanti della generazione PS3, oltre ad essere uno dei più seminali di tutti i tempi.

L’avventura originale di Ellie e Joel ha infatti lasciato un segno in ciascuno di noi, dando modo ad alcuni fan di sbizzarrirsi con opere più o meno degne di nota.

Impossibile non citare infatti la bellissima skin PS5 a tema, che ha trasformato la console current-gen di Sony in un pezzo davvero unico nel suo genere.

Ora, come riportato su Reddit, un appassionato noto come mike_neolun ha deciso di spingersi ancora oltre, realizzando dei fermalibri così dettagliati che sembrano usciti dal gioco vero e proprio.

Com’è possibile notare dalle foto sottostanti, sono infatti ben due i fermalibri dedicati al gioco Naughty Dog: il primo replica in tutto e per tutto uno scenario post-apocalittico, mentre il secondo mostra il classico logo con il titolo.

Poco sotto la gallery completa, che include anche alcuni momenti specifici della realizzazione dei due oggetti.

Ovviamente, come spesso accade in questi casi, i due oggetti in questione sono fan-made e quindi non disponibili per la vendita.

Parlando invece di The Last of Us Part II, avete visto che qualcuno ha infatti ben pensato di tagliare qua e là l’intera storia del gioco, riuscendo a renderla assolutamente comprensibile in appena cinque minuti di video?

Ma non solo: avete letto anche che la serie TV dedicata a TLOU attualmente in lavorazione ha dato il benvenuto a un nuovo attore, il quale interpreterà un personaggio piuttosto importante già visto nel primo capitolo?

Infine, un altro fan ha deciso di riunire Joel e sua figlia Sarah, di nuovo insieme in un’emozionante fan art dedicata al primo The Last of Us.