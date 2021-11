The Last of Us, quanto sono cambiati Ellie e Joel nella Part II?

The Last of Us Part II è uno dei giochi più importanti della passata generazione, nonché uno dei più importanti tra quelli usciti su PS4.

Il sequel dell’avventura di Ellie e Joel è infatti un’esperienza davvero unica, così come il predecessore uscito diversi anni fa su console PS3.

Del resto, il primo episodio della serie sviluppata da Naughty Dog diventerà prossimamente una serie TV prodotta da HBO e dal creatore di Chernobyl, che promette di essere davvero fedele al titolo originale.

Senza contare che il director Neil Druckmann potrebbe aver anticipato di essere al lavoro su The Last of Us Part III, nonostante al momento manchi ancora una conferma ufficiale.

Attenzione: seguono spoiler sulla trama e i personaggi del gioco Naughty Dog. Proseguite a vostro rischio.

Ora, come riportato su Reddit, l’utente FrankDP1 ha portato all’attenzione della community un’interessante comparativa che mette a confronto i protagonisti della Part I con quelli della Part II.

Più in particolare, ricorderete che in TLOU2 ci sono alcune sezioni flashback che ci permettono di giocare nei panni della coppia ai tempi del primo capitolo.

Il Redditor ha infatti affiancato il vecchio modello poligonale con quello visto nella Part II: importante sottolineare che alcuni dettagli sono maggiori nel modello base su PS3 perché venivano “incisi” nel modello (come ad esempio le pieghe delle magliette), in modo che PS3 non dovesse calcolarli in tempo reale, dato che non ci riusciva.



Da notare anche il dettaglio dello zaino “adult size” di Ellie, che a quanto pare sembra pesare sulle spalle della giovane più del dovuto.

Discorso non troppo dissimile per Joel, il cui modello appare sensibilmente migliorato e decisamente più compatto nella versione di The Last of Us Part II.

Avete già letto in ogni caso che un illustratore ha realizzato un’immagine bellissima ed emozionante di Joel e sua figlia Sarah che finalmente si incontrano di nuovo?

Infine, un fan ha pubblicato anche le concept art ufficiali di una delle sequenze più drammatiche di The Last of Us Part II, ancora più strazianti della scena originale.