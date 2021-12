La skin PS5 di The Last of Us è il regalo che vorreste

The Last of Us Part II, così come il predecessore, è uno dei giochi più importanti della generazione PS4, nonché uno dei più importanti di sempre.

Il sequel dell’avventura di Ellie e Joel ha infatti lasciato un segno indelebile, tanto che i giocatori non vedono l’ora di poterne sapere di più sull’eventuale nuovo progetto dei Naughty Dog.

Il director Neil Druckmann potrebbe infatti aver di recente anticipato di essere al lavoro su The Last of Us Part III, nonostante le attenzioni siano ancora rivolte al secondo capitolo.

Ora, forse in virtù della febbre relativa alle scocche ufficiali per PS5 che potrebbero fare capolino nei negozi prossimamente, qualcuno ha deciso di trasformare la sua PS5 con i temi di TLOU.

Come riportato su Reddit, un marito particolarmente appassionato di videogiochi ha regalato a sua moglie una skin PlayStation 5 dedicata a The Last of Us.

Com’è possibile notare dalle immagini sottostanti, anche i pad DualSense sono stati “trasformati” in due joypad dedicati al gioco Naughty Dog (con un occhio di riguardo verso il grande Johnny Cash).

Poco più in basso, la gallery in questione:

Ovviamente, inutile sottolineare che la skin in questione è assolutamente non ufficiale, visto che Sony non ha al momento intenzione di mettere in vendita alcun oggetto del genere (nostro malgrado).

Ricordiamo che il primo capitolo della serie sviluppata da Naughty Dog diventerà prossimamente una serie TV prodotta da HBO e dal creatore di Chernobyl: a questo indirizzo potete in ogni caso trovare tutte le informazioni che vi servono.

Ma non solo: un fan ha di recente pubblicato anche le concept art ufficiali di una delle sequenze più drammatiche di The Last of Us Part II, decisamente strazianti.

Infine, avete visto anche che qualcuno ha eseguito l’attacco in salto perfetto in TLOU2, riuscendo di fatto a uccidere in colpo solo il malcapitato avversario umano.