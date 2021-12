The Last of Us Part II come se fosse ambientato in Matrix è… strano

The Last of Us Part II è uno dei giochi più importanti della generazione PS4, tanto che molti giocatori continuano a scovare peculiarità o a sbizzarrirsi con trovate più o meno coerenti al contesto.

Il sequel dell’avventura di Ellie e Joel è infatti un’esperienza unica, senza nulla togliere al predecessore uscito diversi anni fa, su piattaforma PlayStation 3.

Basti pensare ai giocatori che hanno creato dal nulla dei veri e propri fermalibri che sembrano usciti direttamente dal gioco Naughty Dog.

O ancora, la skin PS5 dedicata proprio a The Last of Us e in grado di rendere la console current-gen di Sony ancora più affascinante.

Ora, come riportato su Reddit, qualcuno ha letteralmente “trasformato” The Last of Us Part II con il Render Mode Void/Matrix.

Questo permette di giocare al titolo con tanto di codici verdi che scorrevano all’impazzata sugli schermi di Matrix nella saga di film omonima, divenuti un vero e proprio marchio distintivo.

Poco più in basso, un video che mostra lo strano risultato finale ottenuto dal Render Mode:

Nonostante la resa tecnica decisamente particolare, è curioso come il gioco conservi in ogni caso tutta la qualità estetica e tecnica della versione “normale”, pur essendo priva di texture e colorazioni regolari.

Sempre parlando di The Last of Us Part II, avete visto che qualcuno ha pensato di accorciare l’intera storia del gioco, riuscendo a renderla assolutamente comprensibile in appena cinque minuti?

Parlando invece della serie TV in arrivo, avete letto anche che lo show dedicato a TLOU attualmente in lavorazione ha dato il benvenuto a un nuovo attore?

Infine, un fan ha deciso di riunire Joel e sua figlia Sarah, di nuovo insieme in un’emozionante fan art dedicata questa volta al primo The Last of Us.