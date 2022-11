Una delle ultime esclusive Xbox ha raggiunto un record sorprendente

Le esclusive Xbox non saranno magari moltissime, ma quelle che escono sono in grado di fare molto bene, come Grounded.

Spinte anche dalla forza di Xbox Game Pass, a cui vi potete abbonare su Amazon, questo tipo di videogiochi riesce a ricavarsi uno spazio sempre più interessante.

Già in fase di early access, Grounded aveva dimostrato di saper fare molto bene e di generare una grande attenzione da parte del pubblico.

E ora che il titolo è uscito in maniera definitiva (non vi sarete persi la nostra recensione, vero?), il survival in miniatura è riuscito ad ottenere un bel record.

Come riporta Windowscentral, infatti, Grounded sta riscuotendo davvero un bel successo dopo il suo lancio.

Matt Booty, capo di Xbox Game Studios, ha rivelato nel podcast Friends Per Second che il survival ha superato la quota di 13 milioni di giocatori.

Un numero in aumento rispetto ai già notevoli 10 milioni di giocatori raggiunti nel febbraio del 2022.

Numeri interessanti anche considerata la portata del progetto che, rispetto ad altri videogiochi presenti su Xbox, ha sicuramente una dimensione più moderata.

Nel frattempo Obsidian sta lavorando anche ad altri progetti che arriveranno in esclusiva Xbox, come Pentiment, che si affiancherà a Grounded nella speranza, chissà, di replicare il suo successo.

A proposito di esclusive Xbox, di recente Phil Spencer ha fatto il punto della situazione sui titoli usciti. Ammettendo di aver pubblicato meno giochi del previsto, Spencer ha promesso un 2023 esplosivo in quanto ad uscite.

E visto che il weekend si avvicina, la casa di Redmond vi offre anche una lista di giochi che potete giocare gratis in questi giorni, e non sono per niente male.

Per quanto riguarda Xbox Game Pass, invece, un altro gioco abbandonerà il catalogo nella ormai famigerata lista di giochi che salutiamo ogni mese.