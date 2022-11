Xbox vi offre 3 giochi gratis per il fine settimana: c’è una grande avventura

Tornano anche questa settimana le giornate di gioco gratuito per gli utenti Xbox: per tutto il weekend potrete divertirvi con 3 nuovi giochi gratis a tempo limitato, da soli o in compagnia dei vostri amici.

Ricordiamo che l’iniziativa Free Play Days è riservata in esclusiva a tutti i giocatori attualmente iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (lo trovate in sconto su Amazon) ed è solo uno dei tanti bonus che Microsoft ha deciso di offrire come premio per gli abbonati.

Dopo aver proposto un nuovo interessante metroidvania gratis al day one su Game Pass, la casa di Redmond ha dunque deciso di svelare nuovi titoli giocabili esclusivamente nel weekend, tra i quali vogliamo segnalarvi un’avventura decisamente imperdibile.

Come potete vedere voi stessi nella seguente immagine promozionale, tra i nuovi giochi già disponibili per il download c’è infatti anche Control, la premiata produzione di Remedy Entertainment disponibile nella sua edizione standard senza costi aggiuntivi.

In questa avventura dinamica in terza persona scoprirete la storia di Jesse Faden e imparerete a padroneggiare poteri sovrannaturali, utilizzando adeguatamente tutte le vostre abilità ed equipaggiamenti per riuscire a riconquistare Control.

Naturalmente non si tratta dell’unica produzione disponibile per i fan durante il fine settimana: Serial Cleaner vi permetterà di indossare i panni di un addetto delle pulizie professionista al servizio della mafia. Dovrete dunque ripulire il sangue delle sue vittime, occultare cadaveri e assicurarvi di non farvi vedere dalla polizia in un’avventura stealth ambientata durante gli anni ’70.

Per gli utenti che preferiscono giocare con i loro amici, in NHRA Championship Drag Racing Speed For All vi porterà in pista con veicoli ad alta velocità in un racing game adrenalinico e sviluppato su licenza ufficiale, con i migliori piloti e tracciati realmente esistenti.

Potete avviare il download dei nuovi giochi gratis Xbox del fine settimana direttamente dalle vostre console o, più comodamente, direttamente effettuando il login sulle pagine ufficiali che vi proporremo di seguito:

Restando in tema di giochi gratis a tempo limitato, cogliamo l’occasione per ricordarvi che ben 7 titoli stanno per lasciare Xbox Game Pass nei prossimi giorni, ai quali potrebbe però essersi aggiunto a sorpresa anche un ottavo omaggio in partenza. Il nostro consiglio è dunque quello di consultare accuratamente la lista e provarli tutti prima che sia troppo tardi.