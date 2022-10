Xbox, mancano le esclusive ma Phil Spencer promette un 2023 di fuoco

Phil Spencer ha fatto una campagna acquisti poderosa negli anni per Xbox, con l’obiettivo di costruire un team di studi first party d’eccellenza.

I quali andranno ovviamente a contribuire anche all’enorme catalogo di Xbox Game Pass (vi potete abbonare anche tramite Amazon) che nel tempo è diventato sempre più grande.

Una piattaforma che è cresciuta molto ma che, ultimamente, non è riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati da Microsoft.

Xbox non ha solo acquisito Activision Blizzard, che rimane ovviamente l’affare più grande in via di risoluzione, perché sono tanti i team su cui Phil Spencer potrà contare.

È passato molto tempo da quando sono iniziate le prime acquisizioni, e a fronte di un 2022 un po’ scarno per Xbox i fan si stanno preoccupando.

Ma, come riporta VGC, Phil Spencer ha rassicurato tutti i giocatori fan della Casa di Redmond.

Nel corso di una puntata del podcast Same Brain, che potete trovare qui sotto, Phil Spencer ha dichiarato che il 2023 sarà un anno molto più ricco per Xbox Series X|S.

Nel 2022 abbiamo visto la pubblicazione di As Dusk Falls, un’espansione di Forza Horizon 5, una riedizione di Age of Empires e Grounded. A questi si aggiungerà anche Pentiment, entro la fine dell’anno.

Tuttavia le cose cambieranno presto, perché arriveranno nel 2023 i nuovi giochi first party.

«È passato troppo tempo da quando abbiamo pubblicato quello che la gente definirebbe un grande gioco first party», ha detto Phil Spencer nella puntata di Same Brain.

Per quanto riguarda i motivi per cui c’è stato questo grande periodo di calma, Spencer ha aggiunto:

«Possiamo avere le nostre scuse con il Covid e altro, ma alla fine so che le persone investono nella nostra piattaforma e vogliono fare grandi giochi. […] Ma guardo al 2023 e c’è una grande line-up di giochi in arrivo di cui sono entusiasta. Ottenere i nostri primi veri giochi first party Xbox da Bethesda, che saranno pubblicati con Redfall e Starfield, sarà molto divertente.»

Parlando di Phil Spencer, il boss della divisione gaming di Microsoft ha anche parlato recentemente del Metaverso, e non ci è andato più leggero.

Per le esclusive della concorrenza, invece, quelle PlayStation non stanno andando bene su PC, nonostante tutto.