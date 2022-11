Xbox Game Pass, un altro gioco abbandonerà presto il catalogo

La proposta di giochi gratis che invaderanno nelle prossime settimane il catalogo di Xbox Game Pass è davvero ricca, sebbene ora è il turno di una notizia decisamente infelice.

Gli utenti del servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon) sanno che, oltre ai giochi offerti gratuitamente, c’è anche una selezione di titoli che abbandonano il catalogo.

Microsoft ha infatti da poco annunciato che entro la metà del mese sarà necessario rinunciare a ben 7 giochi gratis, sebbene a quanto pare se ne aggiungerà anche un ottavo.

Come riportato da Game Rant, un gioco extra è comparso nella sezione “Leaving Soon” di Game Pass, nonostante l’assenza di un annuncio ufficiale da parte di Microsoft.

Subnautica è apparso nell’elenco dei giochi Game Pass che saluteranno i giocatori a partire dal mese di novembre 2022, nonostante la sua partenza non sia stata annunciata formalmente da Microsoft.

In totale, Microsoft ha confermato sette giochi che lasceranno Xbox Game Pass nella prima metà di novembre. Football Manager 2022 e Football Manager 2022 Xbox Edition abbandoneranno Xbox Game Pass l’8 novembre, mentre Art of Rally, Fae Tactics, Next Space Rebels, One Step from Eden e Supraland lasceranno Game Pass il 15 novembre.

Dopo questo annuncio, tuttavia, gli utenti di Game Pass hanno notato che anche Subnautica appare nella sezione Leaving Soon del servizio e che quindi il gioco lascerà il servizio entro fine mese.

Poco sotto, quindi la lista degli 8 giochi che lasceranno Game Pass a novembre:

Football Manager 2022 (PC) – 8 novembre

(PC) – 8 novembre Football Manager 2022 Xbox Edition (Cloud, Console e PC) – 8 novembre

(Cloud, Console e PC) – 8 novembre Art of Rally (Cloud, Console e PC) – 15 novembre

(Cloud, Console e PC) – 15 novembre Fae Tactics (Cloud, Console e PC) – 15 novembre

(Cloud, Console e PC) – 15 novembre Next Space Rebel (Cloud, Console e PC) – 15 novembre

(Cloud, Console e PC) – 15 novembre One Step from Eden (Cloud, Console e PC) – 15 novembre

(Cloud, Console e PC) – 15 novembre Supraland (Cloud, Console e PC) – 15 novembre

(Cloud, Console e PC) – 15 novembre Subnautica – TBA

Parlando di cose ben più piacevoli, tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass possono iniziare a scaricare senza costi aggiuntivi il nuovo gioco gratis di novembre, davvero interessante.