Una cartuccia di Zelda nel succo d’arancia non fa una bella fine, ovviamente

I videogiocatori che hanno tempo libero sono in grado di fare cose molto belle, oppure molto strane, come chi ha messo una cartuccia di Zelda nel succo d’arancia.

Non c’è nessun collegamento reale tra la saga di Nintendo ed i succhi di frutta, ma questo non ha fermato il tizio che ha voluto rovinare la cartuccia del Game Boy.

Sicuramente meglio di chi ha usato la console portatile, ma senza Zelda dentro, per rubare addirittura un’automobile.

C’è chi invece l’ha usato per creare una vera e propria opera d’arte, dimostrando quanto il Game Boy fosse un oggetto di grande design.

Come siamo arrivati, quindi, a tentare di mettere una cartuccia di The Legend of Zelda: Oracle of Seasons dentro il succo d’arancia?

Lo riporta Nintendo Life, dal caso di Taylor Burley (in arte Solderking) che spesso chiede alla sua community di inviargli oggetti che non funzionano più.

Tra questi gli è capitato proprio una cartuccia del citato Zelda per Game Boy, su cui Burley ha messo subito le mani per tentare la riparazione.

La cartuccia non era funzionante ovviamente, ed il motivo è un tuffo che la copia di Oracle of Seasons ha fatto proprio nel succo d’arancia.

Burley ha tentato in ogni modo di riparare la console, usando tutti gli strumenti ed i mezzi a sua disposizione per porre rimedio agli effetti devastanti del succo.

Da quello che si vede nel video qui sopra, possiamo dire che Zelda sicuramente non ha un bel rapporto con il succo d’arancia. Evitate di buttarcelo per favore.

Non è troppo diverso da chi ha maltrattato i cavalli all’interno di The Legend of Zelda: Breath of the Wild in modo abbastanza particolare.

A trattare bene Zelda, in un modo diverso, ci ha pensato anche questo formidabile gruppo di cantanti che hanno creato una colonna sonora unica.

Game Boy, invece, potrebbe arrivare su Nintendo Switch a breve, ci sono sempre più conferme.