Game Boy, artista trasforma la console in una vera opera d’arte

Il Game Boy è uno di quegli oggetti che, al di là di rappresentare un ricordo d’infanzia, sono diventati negli anni anche un oggetto di design.

L’antenato dell’ibrida Nintendo Switch è stato per molti l’ingresso nel mondo dei videogiochi, tra batterie consumate e partite da giocare sotto al sole per vedere qualcosa.

Di recente si sta parlando sempre di più del fatto che i videogiochi della console portatile potrebbero arrivare sull’ultima arrivata di casa Nintendo, le voci sono sempre più insistenti.

Indiscrezioni che già da tempo ci portiamo dietro, e dopo le ultime conferme sembra ormai che il report iniziale possa considerarsi valido.

Ma c’è chi ha fatto di meglio, ed ha deciso di trasformare lo storico mattone grigio in una vera e propria opera d’arte.

È il collettivo chiamato GRID, che trasforma gli oggetti di tecnologia in quadri. Gli oggetti non vengono solo smontati ed aperti, ma gli artisti si occupano di riportare ogni singolo pezzo dell’hardware sulla cornice, con una didascalia per ognuno di essi a descriverne la funzione.

Ed ecco come diventano un Game Boy ed un Game Boy Color nelle mani di questi artisti:

Mentre vi segnaliamo altre foto nel dettaglio dai colleghi di Nintendo Life, arriviamo al dunque: quanto costano questi quadri?

229 dollari per quello base e 239 dollari per il Color, di listino. Nel momento in cui scriviamo, peraltro, i pezzi sono in sconto.

Sul sito di GRID trovate anche PSP, Nintendo DS, ma anche diversi smartwatch e smartphone come gli iPhone ad esempio, tutti con lo stesso trattamento.

Ma, senza nulla togliere ai prodotti citati, niente batte il fascino della console portatile, per cui qualcuno ha addirittura battuto un’asta per un gioco scomparso. Che viene giusto battuto da Nintendo Switch, che da un po’ ha ufficialmente venduto più di Game Boy Advance.

Talmente fascinosa l’idea di utilizzare il Game Boy ad ogni costo, che qualcuno ha deciso di servirsene anche per vedere Tenet, l’ultimo film di Cristopher Nolan.