Zelda Breath of the Wild, c’è chi maltratta i cavalli come i galli di Far Cry 6

I videogiocatori sanno essere, spesso involontariamente, davvero delle persone molto crudeli, anche in titoli apparentemente innocui come The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Tra le tante cose che si possono fare nel capolavoro per Nintendo Switch, c’è anche la possibilità di catturare e addestrare dei cavalli, ma anche di andare a caccia uccidendo animali selvatici.

I quali diventano vittima della furia di Link, che in Zelda Breath of the Wild può fare delle cose veramente incredili per dare sfogo alla sua creatività durante il combattimento.

In questo contesto c’è chi è riuscito a maltrattare i cavalli, non in maniera feroce come rappresentato in Far Cry 6, ma il pensiero va sicuramente a quella vicenda.

Un giocatore ha infatti scoperto un modo decisamente poco raffinato, per non dire estremo, per catturare e domare anche il più selvaggio dei cavalli.

In The Legend of Zelda: Breath of the Wild è possibile riuscire ad addomesticare i cavalli selvaggi, per poi poterli cavalcare e addirittura portare alla stalla. Ma ci vuole pazienza, e soprattutto bisogna approcciarsi con cautela agli animali.

Non è quello che ha fatto ArielSoto, un utente di Reddit che ha voluto tagliare corto ed utilizzare delle armi per riuscire a montare in sella al destriero.

Come potete vedere dal video qui sotto, Link può utilizzare le frecce di ghiaccio anche per congelare il povero cavallo, e poi arrivarci con calma a piedi:

Anche se si tratta certamente di un maltrattamento dai toni più cartooneschi, possiamo immaginare che il cavallo non sia stato troppo felice di essere stato congelato per svariati secondi.

Certo però che, in questo modo, catturare i cavalli è molto più semplice del normale, ma non bisogna provare con altri tipi di munizioni!

Al massimo si può tentare con questa sorta di arma alternativa che un utente ha utilizzato, ma non ve lo consigliamo.

A proposito di imprese, c’è chi è riuscito a battere un record in Zelda Breath of the Wild, arrivando ad una velocità smodata utilizzando le bombe.

Per il momento musicale, invece, il titolo di Nintendo è pieno di tante canzoni bellissime, ma forse non le avete mai sentite in questo modo.