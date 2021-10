Zelda Breath of the Wild, non esiste colonna sonora migliore di questa

The Legend of Zelda Breath of the Wild ha lasciato il segno, a dir poco, nel mondo dei videogiochi e nei videogiocatori.

Il titolo uscito per Nintendo Switch che ha rivoluzionato la saga e creato uno spartiacque per gli open world, ha ispirato anche tantissimi creativi e giocatori a dare il meglio di sé.

C’è chi, ad esempio, ha scoperto come volare senza limiti in Zelda Breath of the Wild sfruttando le molteplici opzioni offerte dal gioco.

Altri, invece, sono riusciti a completare il gioco in modalità “minimalista”, compiendo un’impresa a dir poco leggendaria.

La musica, in The Legend of Zelda, è stata da sempre una componente molto fondamentale, ma c’è in Zelda Breath of the Wild è andato oltre ed ha lavorato su ogni effetto sonoro esistente.

Avete mai sentito qualcuno replicare tutti gli effetti sonori, comprese le canzoni ovviamente, all’interno di un videogioco? Se sì, li avete mai sentiti fare a cappella?

Il gruppo Maytree l’ha fatto, e qui sotto potete vedere il risultato:

Maytree è un gruppo a cappella coreano, fondato nel 2000, che è molto attivo tra TV, radio, concerti, performance dal vivo, CD, corsi, ed ovviamente il web.

Nel loro canale YouTube trovate tante esibizioni di questo tipo, con il gruppo intento a replicare suoni ed effetti di tantissime cose diverse.

Ma in Breath of the Wild l’effetto è surreale, il lavoro fatto dal gruppo è perfetto e riesce a riproporre anche i suoni delle situazioni più improbabili.

Chissà cosa ne penserebbe il produttore musicale con cui abbiamo parlato tempo fa, quando abbiamo analizzato l’effetto della musica nei videogiochi.

A proposito di musica, una cantante si è lascita sfuggire di recente il fatto di essere a lavoro su un grande remake di un grande gioco PlayStation.

Riguardo la creatività dei fan di Zelda, c’è anche qualcuno che è riuscito a finire un titolo della serie… senza usare la Master Sword!