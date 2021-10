Un Game Boy da 27.000$ è stato utilizzato per rubare auto

Quando diversi anni fa si pensava che il Game Boy, utilizzando i giusti accessori, sarebbe stato in grado di poter fare qualunque cosa, probabilmente Nintendo non si sarebbe mai aspettata di vedere la propria console portatile associata ai furti d’auto.

Sembra invece che a volte la realtà superi davvero la fantasia: alcuni ladri di automobili hanno infatti compiuto crimini utilizzando un «Game Boy», storico predecessore di Nintendo Switch, decisamente prezioso.

La storica console di Nintendo è ormai entrata nell’immaginario collettivo di tutti i videogiocatori, ma c’è anche chi ha deciso di trasformarla in un’autentica opera d’arte.

Che la creatività per nuovi utilizzi delle console non mancasse ai fan era già apparso evidente quando un Game Boy Advance è stato utilizzato per vedere il film Tenet, ma la vicenda che vi racconteremo oggi probabilmente è ancora più incredibile.

Secondo quanto riportato dalla BBC (via Kotaku), le forze dell’ordine britanniche hanno infatti arrestato una banda di ladri che utilizzava un dispositivo molto particolare per portare a termine i loro furti di auto.

Si tratta infatti di un congegno che, per evitare di destare sospetti, è stato mascherato all’interno di un case non ufficiale per Game Boy con il logo Supreme, molto di moda per le personalizzazioni che non sono licenziate in alcun modo.

Questo «Game Boy» dal valore di 27.000$ era in grado di bypassare i sistemi di sicurezza delle auto ed avviare i loro motori: secondo quanto riportato, i ladri sono stati scoperti e identificati dopo che erano riusciti a rubare una Mitsubishi Outlander PHEV.

In uno dei telefoni dei ladri era presente un video che mostrava in azione proprio il Game Boy, con tanto di «commentario» sul suo funzionamento.

La vicenda ha portato in totale a tre arresti, con condanne da 30 mesi e 22 mesi di carcere per i rispettivi membri della banda.

Il report di BBC ha inoltre pubblicato un video che mostra l’impressionante rapidità con cui il Game Boy riesce a permettere il furto di auto, che potete visionare al seguente indirizzo.

