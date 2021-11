Un gioco Marvel molto atteso è stato rinviato: ecco la nuova data

Ancora una volta ci ritroviamo costretti a parlarvi di un rinvio che coinvolge uno dei giochi più attesi del prossimo anno: questa volta è stato Marvel’s Midnight Suns ad essere costretto a questa difficile decisione.

Il lancio della nuova produzione di Firaxis, annunciato come l’XCOM di Marvel, era inizialmente previsto per marzo 2022: proprio in queste ore è però arrivato l’annuncio del posticipo da parte degli sviluppatori, che hanno spiegato le ragioni di questa decisione.

Il titolo venne annunciato a sorpresa durante l’Opening Night Live di Gamescom 2021, rivelandosi come uno dei trailer di maggior successo della serata.

Al momento ci sono tantissime produzioni Marvel in sviluppo, al punto che sono in molti a pensare che la Casa delle Idee abbia intenzione di costruire un vero e proprio universo videoludico, dopo il successo ottenuto dai lungometraggi cinematografici.

Pochi istanti fa è arrivato un tweet pubblicato sul profilo ufficiale di Marvel’s Midnight Suns, dove gli autori hanno deciso di condividere l’annuncio del rinvio del gioco (via Twinfinite).

L’XCOM di Marvel adesso è ufficialmente previsto per la seconda metà del 2022: significa che non uscirà più all’inizio dell’anno prossimo, ma verso la sua fine.

La decisione è stata presa perché, molto semplicemente, gli sviluppatori si sono resi conto che serve più tempo per mettere a punto il gameplay dei loro sogni:

We have an important development update to share with our fans pic.twitter.com/ycNDCVtbwD — Marvel's Midnight Suns (@midnightsuns) November 3, 2021

«Abbiamo deciso di condividere con voi di aver preso la decisione molto difficile di rinviare la nostra finestra di lancio [di Marvel’s Midnight Suns] alla seconda metà del 2022. Sappiamo che molti fan non vedevano l’ora di giocarlo durante la prossima primavera, e questa decisione non è arrivata a cuor leggero. Abbiamo deciso di rinviare il lancio perché abbiamo bisogno di più tempo per renderlo il miglior gioco possibile. Crediamo nella nostra visione creativa per Marvel’s Midnight Suns e vogliamo renderle giustizia, consegnandovi un’indimenticabile avventura ambientata nel lato soprannaturale di Marvel».

Gli autori hanno inoltre sottolineato che i mesi aggiuntivi serviranno non solo per ripulire per bene il gioco, ma anche per aggiungere nuovi contenuti come storia e cutscene cinematografiche.

Il team di sviluppo ha concluso ringraziando i fan per la comprensione e la pazienza, sottolineando che sono i migliori al mondo: a questo punto non resta dunque che aspettare pazientemente nuove notizie sull’ambizioso progetto.

In attesa di poter scoprire maggiori dettagli sul suo sviluppo, vi ricordiamo che avevamo riepilogato tutte le informazioni in nostro possesso in un nostro speciale.

Se c’è qualcosa che Marvel’s Spider-Man ha insegnato è che il crunch non serve: il fatto che il team di Midnight Suns abbia deciso di prendersi più tempo rappresenta dunque un’ottima notizia

Del resto, il rischio di far venire fuori un disastro, come recentemente ammesso da Square Enix per Marvel’s Avengers, è sempre dietro l’angolo: considerata l’importanza dell’IP, è certamente una buona idea riflettere accuratamente sul processo di sviluppo.