Marvel’s Midnight Suns: storia, gameplay, quando esce e quello che sappiamo

Durante la Opening Night Live della Gamescom 2021 abbiamo assistito alla presentazione di Marvel’s Midnight Suns, nuovo titolo che sfrutta la famosa scuderia di supereroi in un modo completamente diverso rispetto ai precedenti giochi con i personaggi della casa delle idee come protagonisti.

Marvel’s Midnight Suns sarà sviluppato da Firaxis, team di sviluppo interno di 2K, famoso per aver lavorato a Civilization e soprattutto allo strategico XCOM. Proprio quest’ultimo sarà la fonte d’ispirazione per il titolo supereroistico. Chiaramente l’atmosfera di questo gioco si dimostra sin da subito molto diversa da altri titoli come Marvel’s Avengers e il futuro Guardiani della Galassia, più in linea con lo stile visto al cinema.

Dopo aver visto anche il trailer dedicato al gameplay, abbiamo un quadro più preciso su che tipo di gioco sarà Marvel’s Midnight Suns; andiamo dunque a fare il punto della situazione su tutto ciò che sappiamo.

Il trailer di Marvel’s Midnight Sun

Il primo trailer di Marvel’s Midnight Suns è stato trasmesso durante l’evento di apertura della Gamescom 2021. Il filmato è stato realizzato completamente in CG ed è servito a presentare l’atmosfera di questo particolare titolo, che utilizzerà molti famosi eroi dell’universo Marvel.

Nelle prime scene del trailer si fa riferimento a un male oscuro che sta per risvegliarsi, per cui anche i supereroi più potenti della Terra avranno bisogno di un aiuto extra. Le prime scene ci mostrano Captain America, Iron Man e Captain Marvel combattere, per poi passare a Dr. Strange impegnato a compiere un misterioso rituale aiutato dalla nuova eroina Nico Minoru (nei fumetti appartenente alla serie Runaways) e Ghost Rider.

Dalla tomba sigillata si risveglia un nuovo personaggio mai visto prima, conosciuto come la Cacciatrice. È stato rivelato che questa sarà un’eroina inedita nell’universo Marvel, completamente personalizzabile dai giocatori (anche nel sesso e nell’aspetto).

Le scene successive ci mostrano poi altri eroi scontrarsi con un esercito di demoni comandati da quella che appare come la nemesi del gioco, la malvagia Lilith. Le scene di combattimento sono tutte molto esaltanti e hanno reso questo nuovo titolo di 2K uno dei più interessanti della serata d’apertura della Gamescom 2021.

Il secondo trailer ci ha finalmente mostrato il gameplay vero e proprio: i combattimenti saranno tattici, ma basati su un sistema di carte uniche, che rappresentano le abilità speciali di ogni personaggio.

Oltre al combattimento è stata presentata anche l’Abbazia, hub del gioco dove sarà possibile interagire con gli altri supereroi e potenziare equipaggiamenti e mazzi di carte.

Nel trailer vengono svelati ulteriori dettagli sulla trama e viene mostrata anche la personalizzazione della protagonista principale, sia nell’aspetto che nelle abilità e nell’equipaggiamento.

Che tipo di gioco sarà Marvel’s Midnight Suns

Gli sviluppatori di Firaxis hanno definito Marvel’s Midnight Suns come un RPG strategico a turni, che riprende a grandi linee lo stile degli XCOM, anche se con sostanziali differenze riguardo al gameplay.

Come svelato in un’intervista dal creative director Jake Solomon, «sarà differente da XCOM proprio per via delle tematiche, dato che qui non si tratta più di soldati che devono sopravvivere a tutti i costi contro la schiacciante minaccia aliena; in questo caso saremo dei supereroi con poteri quasi divini, la cui preoccupazione non sarà ‘riuscirò a sopravvivere?’ ma ‘quanti nemici riuscirò a eliminare con una sola abilità?’».

Da quanto sappiamo il gioco sarà diviso in due parti distinte: quelle nell’Abbazia e i combattimenti veri e propri.

L’Abbazia sarà il quartier generale della squadra impegnata a fronteggiare i demoni. Qui gli eroi passeranno il loro tempo libero tra una missione e l’altra. I giocatori nei panni della Cacciatrice (o Cacciatore) potranno esplorare la base e interagire con gli altri supereroi. Sarà infatti possibile approfondire i rapporti d’amicizia con gli altri personaggi, sia intraprendendo attività speciali con loro sia facendo regali, in modo da aumentare anche l’affinità in battaglia.

Per quanto riguarda i combattimenti, invece, i giocatori potranno schierare un team composto da tre eroi per affrontare le varie missioni in cui si scontreranno con le forze infernali messe in campo da Lilith. Ogni supereroe avrà i suoi poteri caratteristici e con ogni missione potrà migliorare sia l’equipaggiamento che le abilità.

La nostra (o il nostro) protagonista sarà completamente personalizzabile sia nell’aspetto che nei suoi poteri, ci saranno infatti ben 40 abilità tra cui scegliere così da garantire una personalizzazione davvero unica.

Trama

La storia di Marvel’s Midnight Suns prende il via quando l’Hydra riporta in vita la temibile Lilith, conosciuta anche come la Madre dei Demoni, dopo un lungo sonno durato secoli. L’obiettivo di Lilith è quello di far rinascere il suo antico e malvagio maestro Chthon, un Dio Antico, vecchio quasi quanto la Terra stessa, che è stato sigillato secoli addietro. Farlo risorgere vorrebbe dire davvero portare l’inferno in terra.

Lilith ha però bisogno di ricomporre il malefico libro conosciuto come Darkhold (lo stesso visto di recente anche in Wandavision), antico tomo creato da Chthon stesso e contenente i più potenti incantesimi basati sulla magia nera.

A opporsi a Lilith ci sono gli Avengers, ma, trovandosi in difficoltà contro le forze infernali di Lilith, questi decidono di ricorrere all’aiuto di alcuni eroi, come ad esempio Ghost Rider, Magik o Blade, che hanno da sempre a che fare con queste potenze oscure.

Unito, il gruppo resuscita la Cacciatrice, la figlia rinnegata di Lilith, l’unica ad essere riuscita a sconfiggere la Madre dei Demoni. Il gruppo di supereroi sarà dunque rinominato Midnight Suns: un nuovo team specializzato nella lotta contro le forze infernali di Lilith, nel tentativo di scongiurare il ritorno del potente dio Chthon.

Marvel’s Midnight Suns è basato su una saga fumettistica Marvel degli anni ’90 chiamata Rise of the Midnight Sons. In questa serie a fumetti, gli Avengers si alleano con alcuni personaggi dell’universo Marvel, tra cui diverse incarnazioni di Ghost Rider, Morbius e Blade, per affrontare Lilith. Il videogioco non seguirà fedelmente gli eventi della serie a fumetti, ma ne sarà solo ispirato.

Gameplay

Il titolo di Firaxis, nonostante resti un RPG strategico a turni, funziona in maniera molto differente nelle meccaniche di combattimento rispetto alla serie XCOM. In Marvel’s Midnight Suns potremo creare squadre di massimo tre personaggi per affrontare moltitudini di nemici provenienti dalle viscere dell’inferno.

Il combat system è basato su un sistema di carte che rappresentano le abilità di ogni eroe. Ciascun eroe ha il suo mazzo personale e a inizio combattimento vengono pescate casualmente le carte che sarà possibile utilizzare nel proprio turno. Queste carte sono di varie tipologie e possono essere semplici attacchi diretti, attacchi ad area o interventi di supporto, come ad esempio potenziamenti per gli alleati o cure.

L’elemento tattico sarà molto importante, dato che, oltre all’efficacia di ogni abilità, andrà preso in considerazione anche il campo di battaglia. Sarà infatti possibile sfruttare le ambientazioni per massimizzare i danni sui nemici, ad esempio si potranno far esplodere dei barili esplosivi per ampliare l’area di danno oppure distruggere dei muri per far cadere i nemici da un palazzo.

La Cacciatrice potrà scegliere tra i poteri della Luce, che garantiscono una maggior abilità di supporto, e quelli dell’Oscurità, più votati agli attacchi diretti.

L’Abbazia sarà l’hub centrale del gioco, che garantirà ore di esplorazione e approfondimenti della storia, possibili anche parlando con gli altri supereroi. Andando avanti nel gioco, si potranno sbloccare nuove aree della base che sveleranno nuove feature uniche.

Sarà ad esempio possibile ottenere nuovi costumi o nuove abilità utilizzando nella forgia gli oggetti ottenuti in battaglia, oppure potenziare le carte possedute grazie all’aiuto di Blade. Captain Marvel ci aiuterà invece a pianificare nuove missioni nel mondo di gioco, che già presenta diversi luoghi iconici, come l’Avengers Tower, le strade di New York o la casa di Doctor Strange.

Stringere amicizia con gli altri supereroi servirà a sbloccare nuove abilità e potenziamenti, tra cui anche nuovi attacchi in combo tra due personaggi e persino un devastante attacco finale in grado di fare piazza pulita di tutti i nemici.

Firaxis ha dichiarato che all’interno del gioco non esisteranno microtransazioni o loot box legati al sistema di carte. Gli unici elementi acquistabili con soldi reali saranno oggetti cosmetici da equipaggiare.

Quali personaggi Marvel saranno inclusi all’interno di Marvel’s Midnight Suns?

Gli sviluppatori di Firaxis hanno confermato che all’interno del gioco sarà presente un totale 13 eroi tratti dall’universo Marvel, o almeno questa sarà la cifra presente al lancio.

Dei 13 eroi una sarà la Cacciatrice (o Cacciatore, a seconda di cosa sceglieranno i giocatori), figura inedita creata appositamente per questo gioco e che sarà completamente personalizzabile nell’aspetto e nei suoi poteri.

Gli altri personaggi confermati vanno da alcuni dei volti più noti dell’universo Marvel (molti già presenti anche in Marvel’s Avengers) fino ad altri più di nicchia. Tra i membri degli Avengers avremo Iron Man, Captain America, Captain Marvel e Dr. Strange. Wolverine sarà il rappresentante più importante degli X-Men.

Ci saranno poi Ghost Rider, il mezzo vampiro Blade, Magick (sorella minore di Colosso) e Nico Minoru, una maga in grado di utilizzare la magia nera proveniente dalla serie Runaways. Saranno inoltre presenti anche alcuni villain famosi dell’universo Marvel, al momento è stata annunciata solo la presenza della nemesi di Wolverine, Sabertooth.

Al momento sono dunque 10 i personaggi confermati: ne restano soltanto 3 ancora da rivelare da qui alla data di lancio, in attesa di scoprire se arriveranno ulteriori eroi dopo l’uscita.

Data di uscita

Al momento Marvel’s Midnight Suns è previsto per un generico marzo 2022, ma ancora non è stata definita una data più precisa.

Sappiamo che il titolo uscirà in contemporanea su PS4 e PS5, Xbox One e Xbox Series S/X, su PC via Steam ed Epic Game Store e anche su Nintendo Switch.