Opening Night Live Gamescom 2021 | Recap – Tutti gli annunci e i trailer

Ci siamo: oggi, 25 agosto 2021, dalle 20.00 e fino alle 22.00 si terrà l’evento di presentazione dedicato alla Gamescom 2021 e diretto dall’ormai celebre giornalista e presentatore Geoff Keighley.

Già nel corso della serata di ieri, dall’Xbox Stream, sono stati mostrati nuovi trailer dei nuovi titoli in arrivo (anche su Xbox Game Pass).

Opening Night Live darà ufficialmente il via alle danze della koelnmesse, permettendoci di dare uno sguardo ad alcuni giochi in anteprima assoluta (inclusi alcuni attesissimi World Premiere) oltre al ritorno di titoli già annunciati nei mesi scorsi.

Insomma, una serata che promette di essere molto interessante, specie per il fatto che anche PlayStation sarà presente alla cerimonia d’apertura della fiera in programma dal 25 al 27 agosto.

Ricordiamo anche che per non perdere nessuno degli annunci in arrivo dalla presentazione abbiamo creato un hub speciale dove potrete trovare tutte le novità in tempo reale.

Vi aspettiamo quindi su questa pagina dalle 20:00 per seguire in diretta tutti gli annunci e i trailer che Gamescom svelerà in occasione dell’Opening Night Live, senza dimenticare anche il preshow che inizierà con circa una mezz’ora di anticipo (aggiornate la pagina di frequente per le notizie minuto dopo minuto).

20:00 – Prende il via ufficialmente l’Opening Night Live.

20:02 – Annunciato il ritorno di Saints Row. Si tratta di un vero e proprio reboot, ispirato alle atmosfere del secondo capitolo, sviluppato dal team Volition. Nuovi personaggi, nuova città e nuove fazioni, come potete scoprire approfonditamente nella nostra anteprima. Uscita: 25 febbraio 2022.

20:08 – Ora è il turno di Marvel’s Midnight Suns, strategico/RPG in tempo reale di 2k ispirato al classico XCOM dedicato ai personaggi della Casa delle Idee, da Iron Man, Doctor Strange, Cap e tutti gli altri (X-Men inclusi). Il 1 settembre verrà mostrato il gameplay ufficiale. Uscita su tutte le console (Switch inclusa): marzo 2022.

20:15 – Call of Duty Vanguard sale sul palco della Opening Night Live della Gamescom 2021. Ospite speciale Laura Bailey (Abby di The Last of Us Part II) impersona il personaggio di Polina, ispirato a un letale cecchino della seconda guerra mondiale esistito davvero (con tanto di video demo del livello a Stalingrado, visionabile poco sotto). L’uscita del gioco è prevista per il 5 novembre prossimo.

20:27 – Arriva Halo Infinite, grande assente della serata Xbox relativa alla Gamescom. Un trailer in CGI ha messo in risalto la Season 1 della modalità multiplayer, che sarà free-to-play. La campagna singleplayer (priva di co-op e Fucina) arriverà assieme al comparto multigiocatore l’8 dicembre 2021.

Annunciato per l’occasione anche il nuovo Elite Controller 2 Wireless, oltre a una edizione speciale di Xbox Series X a tema in arrivo il 15 novembre, caratterizzata da un design ispirato all’universo di Halo con un pannello nero metallizzato e dettagli in Iridium Gold.

20:35 – Momento indie: è il turno del curioso Cult of the Lamb, in cui i giocatori vestiranno i “panni” di un agnello posseduto, salvato dalla morte grazie a un essere sconosciuto.

20:37 – Action isometrico ad alto tasso di violenza, Midnight Fight Express arriva durante l’estate 2022.

20:39 – Tornano le Tartarughe Ninja grazie a Dotemu con Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge picchiaduro a scorrimento ispirato ai grandi classici del passato. Sarà giocabile anche April O’Neil, reporter d’assalto e storica amica delle mitiche Turtles.

20:42 – Il 15 ottobre sarà invece il turno di Demon Slayer, gioco ispirato al manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge.

20:43 – Il 20imo anniversario di Super Monkey Ball lo si festeggia con un nuovo trailer di Super Monkey Ball Banana Mania, incluso un crossover coi personaggi di Persona. Uscita: 5 ottobre.

20:46 – Novità per quanto riguarda Splitgate, sparatutto in prima persona multiplayer free-to-play sviluppato e pubblicato da 1047 Games e identificato come un mix tra Halo e Portal. Season 0 disponibile da ora.

20:47 – Momento Riders Republic, il frenetico titolo Ubisoft a tema sportivo in arrivo sviluppato da Ubisoft Annecy. Bicicletta, sci, tute alari per una sorta di battle royale delle competizioni sportive. La beta è nuovamente aperta per tutti, da ora, fino al 28 agosto.

20:52 – Momento Xbox Game Pass, con un trailer composto da brevi spezzoni dei giochi disponibili da ora anche su PC, tra cui The Ascent, 12 Minutes, Psychonauts 2, Hades e Humankind.

20:54 – Century, uno sparatutto con draghi che ricorda Lair e Panzer Dragoon, arriva dal 18 novembre prossimo.

20:55 – LEGO Star Wars The Skywalker Saga è il gioco che ogni fan dei mattoncini (e della saga creata da George Lucas) desidera da sempre. Tutti i film della prima, seconda e terza trilogia sono inclusi nel pacchetto, per un gioco open world che riprende l’atmosfera del franchise in chiave umoristica. Uscita: primavera 2022.

20:58 – Torna Synced Off Planet, il gioco ispirato a The Division (ma con gli alieni) in sviluppo presso NExT Studios, sussidiaria di Tencent. Il 26 agosto ci sarà il reveal del gameplay.

20:59 – The Outlast Trials è lo spin-off della nota serie horror: sarà possibile giocarci da soli o in co-op fino a 4 giocatori. Uscita: 2022.

21:02 – Da Pearl Abyss, autori di Black Desert Online, arriva Dokev. Splatoon con un tocco di Pokémon per un gioco apparentemente molto originale, vasto e decisamente “strano”.

21:06 – Arrivano i dinosauri di Jurassic World Evolution 2, strategico ispirato alla saga di film che includerà una nuova campagna basata su una storia originale ambientata dopo il film Jurassic World Il Regno Distrutto. Uscita: 9 novembre.

21:08 – Far Cry 6 torna sul palco della Gamescom 2021 con un nuovo e frenetico story trailer del gioco. Grande spazio al personaggio interpretato da Giancarlo Esposito, il dittatore Antón Castillo. Uscita: 7 ottobre.

21:11 – È il turno di Vampire The Masquerade Blood Hunt, un battle royale free-to-play ispitato al franchise in cui potete usare i vostri poteri sovrannaturali per diventare il vampiro più forte di tutti tempi. Accesso Anticipato. 7 settembre.

21:13 – Arriva un nuovo simulatore di parco di divertimenti, in chiave futuristica: Park Beyond, in arrivo nel 2022 su console next-gen e PC.

21:16 – Torna anche l’indie Jett The Far Shore, una sorta di avventura esplorativa su un pianeta misterioso e con uno stile che ricorda No Man’s Sky (ma non sarà procedurale) e realizzato da Superbrothers e Pine Scented Software. Uscita: 5 ottobre 2021, su PS4, PS5 e PC.

21:18 – Bomba: Horizon Forbidden West a sorpresa sul palco della ONL. Lo sviluppo sta per concludersi, ma l’uscita sembra purtroppo essere slittata ufficialmente al 2022. Disponibile una patch performance da ora per PS5 per quanto riguarda Horizon Zero Dawn.

21:22 – New World, l’MMO di Amazon, arriva in open beta dal 9 al 12 settembre. Il 28 settembre sarà invece il turno del lancio ufficiale del gioco.

21:24 – Marvel’s Future Revolution, RPG open-world con protagonisti gli eroi Marvel, è disponibile al download sia su Android che su iOS da oggi.

21:26 – Momento musicale: abbiamo ascoltato il tema musicale dal vivo di Tales of Arise, l’ormai imminente gioco di ruolo d’azione di stampo giapponese sviluppato e pubblicato da Bandai Namco.

21:29 – Nuovo titolo della serie Tales of in arrivo per sistemi mobile iOS e Android: Tales of Luminaria.

21:35 – Lost Judgment di SEGA torna in un breve trailer dedicato al gioco.

21:36 – L’artista Deadmau5 conferma la sua collaborazione con Core in un universo persistente collegato tra diversi titoli astratti e concepiti: Oberhasli.

21:38 – Nuovi contenuti in arrivo per il gioco multigiocatore Fall Guys, tra cui i personaggi de Il Libro della Giungla.

21:40 – Torna Replaced, un platform d’azione rétro-futuristico fantascientifico in 2.5D in cui vestiremo i panni di R.E.A.C.H., un’intelligenza artificiale.

21:41 – Il 28 ottobre sarà il giorno di Age of Empires IV, titolo di strategia in tempo reale sviluppato da Relic Entertainment e World’s Edge e pubblicato da Xbox Game Studios.

21:43 – Valheim torna in nuovi contenuti tutti da giocare e un trailer animato piuttosto suggestivo. Valheim Hearth & Home sarà reso disponibile il 16 settembre prossimo.

21:47 – CrossfireX, sparatutto in prima persona in arrivo che verrà rilasciato per Xbox One e Xbox Series X|S nel 2021, si mostra in un trailer dalle venature heavy metal.

21:48 – Aloy da Horizon Zero Dawn e Forbidden West arriva in Genshin Impact a partire dal prossimo 1 settembre di quest’anno, in forma totalmente gratuita.

21:50 – Sifu, nuovo titolo di Sloclap (studio indipendente autore del precedente Absolver), torna in occasione della Opening Night Live. Uscita: 22 febbraio.

21:54 – Torna Death Stranding Director’s Cut in un interessante video di approfondimento sulle nuove meccaniche del gioco di Hideo Kojima in uscita a settembre su PS5.

Nuovi gadget, tra cui uno zaino indossabile in grado di planare sulle lunghe distanze, oltre alla catapulta per lanciare oggetti in lontananza, il bipede in grado di portare i carichi o lo stesso Sam per evitare di fargli percorrere sentieri impervi e rampe per la moto.

Mostrato anche il poligono di tiro per prendere confidenza con il sistema di controllo, in perfetto stile VR Missions di Metal Gear Solid, in cui potrete competere con altri giocatori per il punteggio più alto e che vi permetteranno di sbloccare armi e molto altro.

Verranno aggiunte anche nuovi missioni (è stata mostrata una fase stealth in una base dei Muli) e armi mai viste prima in grado di stordire i nemici, oltre al fatto che potranno ora essere rigiocate anche le battaglie coi boss.

Per quanto riguarda nuovi segmenti della storia, abbiamo visto alcune ambientazioni con muffe molto simili a quelle di The Last of Us, e la scritta “quale verità scoprirà Sam nel misterioso edificio”? Sempre in quel frangente sono apparse foto con due personaggi misteriosi oltre a un NPC apparentemente occultato alla vista.

Anche la colonna sonora sarà migliorata con nuove tracce mai sentite nel gioco originale, come Alone di Biting Elbows sentita nel video poco sotto.

Ci saranno anche delle vere e proprie gare automobilistiche, come visto del resto anche nel primo trailer di annuncio. Saranno incluse anche le moto, i furgoni e i “fantasmi” da battere in pista. Il video si conclude con una strana sequenza onirica con Sam e una spaventosa balena.

22:03 – La Opening Night Live finisce qui, ma la Gamescom ha inizio ora. Non perdete tutti i prossimi aggiornamenti – incluse anteprime esclusive – sulle pagine di SpazioGames.