Marvel’s Avengers è stato un disastro, ora lo ammette anche Square Enix

L’idea di Marvel’s Avengers è stata a dir poco ambiziosa e, sulla carta, molto convincente dalle premesse iniziali.

Le potenzialità nel riunire gli amatissimi eroi della Casa delle Idee, all’interno di un videogioco action multigiocatore, non potevano che essere esplosive.

Il titolo aveva dalla sua, fra le altre cose, il fatto di avere il personaggio di Spider-Man in esclusiva, ma ancora non se n’è fatto nulla.

E di recente, invece, le microtransazioni inserite da Marvel’s Avengers hanno fatto infuriare i fan, perché contro le idee iniziali di Crystal Dynamics.

Possiamo dire che Marvel’s Avengers non è stato affatto il successo sperato e che, anzi, si sia rivelato un vero e proprio disastro.

Ad ammetterlo è anche Square Enix ora, che durante l’annuale report finanziario ha parlato dell’andamento di tutti i suoi franchise, tra cui anche il titolo Marvel.

Come riporta The Gamer, durante l’esposizione dei risultati c’è stato anche spazio per fare il punto sul risultato del gaas con i supereroi.

Ma, nonostante l’ammissione del fallimento di Marvel’s Avengers, l’azienda ha espresso la volontà di non abbandonare il modello del game as a service:

«Affrontare il modello GaaS ha messo in luce degli ostacoli che, probabilmente, affonteremo nei futuri sforzi di sviluppo così come la necessità di selezionare i game design che si mescolano con i gusti e gli attributi unici dei nostri team e studi di sviluppo. Anche se le nuove sfide che abbiamo affrontato con questo titolo hanno prodotto un risultato deludente, siamo sicuri che l’approccio GaaS crescerà di importanza mentre il gaming sarà sempre più orientato ai servizi.»

Qualsiasi sia il futuro di Marvel’s Avengers, a Square Enix piacciono i giochi-servizio, e a questo proposito potete provare il titolo anche su Xbox Game Pass ora!

C’è un altro titolo, in compenso, che sta andando possibilmente anche peggio di quello di Square Enix e, neanche a farci a posta, è un altro videogioco Marvel.

Ma la scuderia dei videogiochi della Casa delle Idee si amplia, perché una grande autrice è al lavoro su un titolo dedicato.