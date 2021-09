Marvel vuole creare il suo universo (anche) nel mondo dei videogiochi?

Sony ha tenuto il suo PlayStation Showcase durante la giornata di ieri, un evento che ha dato modo di fare luce sulle prossime uscite previste sia su PS5 che sulla “vecchia” PS4.

La console next-gen che ha da poco ospitato gemme del calibro di Returnal riceverà tanti nuovi giochi, alcuni dei quali in uscita anche su PlayStation 4.

Da poco vi abbiamo infatti segnalato la lista dei giochi cross-gen e quelli esclusivi PS5 rivelati durante la serata di ieri.

Tra questi, anche il reveal di Marvel’s Wolverine e Marvel’s Spider-Man 2, due titoli pensati in primis per tutti gli appassionati dei personaggi dei fumetti Marvel. Proprio la Casa delle Idee sembra infatti aver puntato molto sull’universo dei videogiochi, come fatto in precedenza con il mondo del cinema.

Durante l’atteso showcase autunnale di Sony, Insomniac Games ha infatti svelato due nuovi giochi Marvel attualmente in cantiere.

Il primo è un vero e proprio sequel del gioco dedicato a Spider-Man uscito nel 2018: accanto all’eroe principale, Peter Parker, ci sarà questa volta il coraggioso Miles Morales, già protagonista lo scorso anno del suo spin-off dedicato.

Il secondo gioco dello studio legato al mondo Marvel sarà invece incentrato su uno degli X-Men più famosi di sempre, ossia Wolverine.

Ma non è tutto: nei piani della Casa delle Idee troviamo anche il prossimo gioco dedicato ai Guardiani della Galassia in sviluppo negli studi di Eidos Montreal.

Inoltre, questi vanno di pari passo anche a Marvel’s Midnight Suns, un gioco di strategia in arrivo dai creatori di XCOM.

Martedì scorso Square Enix ha anche chiarito che l’amichevole Spider-Man di quartiere si unirà finalmente al roster di supereroi del suo Marvel’s Avengers entro la fine dell’anno (ma solo per i giocatori PlayStation).

Insomma, al netto di una certa frammentarietà dei progetti (i quali sembrano ancora slegati tra loro), la sensazione è che un Marvel Universe of Gaming stia effettivamente prendendo forma.

Ovviamente resta da vedere se e quando Marvel deciderà di sfruttare le varie licenze dando vita a interessanti cross-over, come accaduto anche nelle varie Fasi del Marvel Cinematic Universe.

