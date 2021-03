Among Us arriva anche su Game Boy Color: ecco il fangame

Among Us è stata sicuramente una delle rivelazioni dello scorso anno, grazie ad un gameplay concept semplice ma allo stesso tempo immediato e divertente.

Non è dunque una sorpresa che molti altri sviluppatori abbiano iniziato a cercare di imitarlo, come sembra possa accadere a breve su Call of Duty Mobile.

Prima degli smartphone mobile e di Nintendo Switch, console che anch’essa ha visto sbarcare gli impostori di Among Us, in tempi ormai distanti la piattaforma portatile più diffusa tra i giocatori è stata sicuramente Game Boy Color.

Nel caso facciate parte di quella fascia d’utenza che si è mai chiesta come girerebbe Among Us su Game Boy Color, oggi siamo in grado di dare una risposta a questa domanda.

Un fangame reimmagina Among Us su Game Boy Color.

Come riportato infatti da Game Rant, lo youtuber Lumpy Touch, famoso per le sue parodie con grafica retro, sta realizzando un fangame in collaborazione con l’utente melonadem su Twitter, che ne sta invece componendo la colonna sonora.

Il gioco si chiamerà Super Impostor Bros. e lo youtuber ha già diffuso un breve filmato di gameplay, sottolineando che ovviamente sarà disponibile gratuitamente:

I made an Among Us fangame for the Gameboy Color!

Here's the trailer: pic.twitter.com/RXvpjf9m8f — Lumpy (@LumpyTouch) March 14, 2021

Lumpy Touch ha poi evidenziato che, anche se il titolo sarà disponibile per tutti gli utenti senza alcun costo, non si tratta solo di un file da emulare o di un gioco dall’aspetto «simile» ad uno per la piattaforma portatile, ma di un vero e proprio gioco per Game Boy Color.

Significa che avete i mezzi per trasferirlo su una cartuccia, sarete in grado di farlo girare anche sulla console stessa, come dimostrato dallo youtuber in questo post:

Here's Super Imposter Bros. running on an actual Gameboy! Thanks to @benjelter for the pics! pic.twitter.com/9aHCMXsJbW — Lumpy (@LumpyTouch) March 14, 2021

Il titolo è stato re-immaginato come un platform, in cui impersoneremo un impostore in missione per uccidere gli altri membri dell’equipaggio: la storia raccontata attraverso delle simpatiche cut-scene nel gioco.

Super Impostor Bros. non ha ancora una release ufficiale, ma l’autore assicura che verrà distribuito «presto» e che attualmente è solo in fase di bug-testing.

Si tratta dunque di una reinterpretazione di Among Us, il gioco di successo di Innersloth che di recente è stato incluso sul catalogo di Xbox Game Pass.