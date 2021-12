Un Assassin’s Creed molto amato gratis per questo weekend

Assassin’s Creed Valhalla si prepara a un nuovo e importante anno, visto anche il recente annuncio del DLC noto come L’Alba di Ragnarok.

Ubisoft ha deciso infatti di garantire ai giocatori dotati di Season Pass l’accesso a una serie di contenuti speciali che non accennano ad arrestarsi.

Dopo L’Ira dei Druidi e L’Assedio di Parigi, sarà la infatti la volta di Dawn of Ragnarok, in uscita il prossimo 10 marzo 2022.

Come era infatti trapelato alcuni giorni fa, il publisher d’oltralpe ha ora deciso di regalare un weekend di gioco gratis per tutti i fan di un capitolo in particolare del franchise degli Assassini.

Come riportato anche da Push Square, Ubisoft ha in mente di offrire un fine settimana di gioco gratuito per il suo Assassin’s Creed Odyssey, il quale inizierà domani 16 dicembre e fino al 19 dello stesso mese.

Durante questo lasso di tempo avrete accesso all’intero gioco per tutta la durata della prova gratuita, e i vostri progressi saranno trasferiti se deciderete di acquistare il gioco completo.

Se volete ulteriori informazioni non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo. Il titolo è stato il primo Assassin’s Creed ad avere la selezione del personaggio giocante maschile o femminile, ed è ambientato nell’antica Grecia.

Avete letto in ogni caso anche che i capitoli della serie dedicati a Ezio Auditore sarebbero in arrivo anche su console Nintendo Switch, nonostante ad oggi manchi ancora una conferma ufficiale?

Per concludere, su SpazioGames vi abbiamo rivelato alcune settimane fa anche la classifica dei migliori capitoli del franchise di Assassin’s Creed, dal peggiore al migliore.

Infine, avete letto che Rayman Origins è il nuovo gioco gratis offerto da Ubisoft, dandovi così modo di riscoprire un platform davvero notevole?