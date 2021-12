L’Assassin’s Creed più amato potrebbe arrivare su Switch (e non è solo)

La saga degli Assassini di Ubisoft, ossia Assassin’s Creed, continua a essere una delle più vendute di sempre, visto anche il successo sempre crescente di Assassin’s Creed Valhalla, ultimo capitolo in ordine temporale ad essere uscito nei negozi.

L’avventura di Eivor ha sicuramente lasciato il segno, sebbene c’è un assassino in particolare che ha un posto speciale nel cuore dei fan, ossia Ezio Auditore.

Per chi non lo conoscesse, è il protagonista più amato del franchise di Ubisoft, al punto da guadagnarsi una collection HD tutta per sé e che ha da poco compiuto gli anni.

Ora, come riportato anche da MNN, sembra proprio che i capitoli della serie dedicati a Ezio siano in arrivo anche su console Nintendo Switch.

L’ultima voce che circola su internet è infatti che Ubisoft starebbe preparando la Assassin’s Creed: The Ezio Collection per la piattaforma ibrida.

Direct-Feed Games sostiene infatti che la compilation contenente Assassin’s Creed II, Brotherhood e Revelations stia per tornare.

The best Assassin's Creed is coming to Switch. That's right; Ezio will soon find his way to the Nintendo Switch. pic.twitter.com/24bkAzmMZF

— Direct-Feed Games (@DirectFeedGames) December 4, 2021