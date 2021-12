Ubisoft vi regala un nuovo gioco gratis: è un amatissimo platform

Continuano i festeggiamenti di Ubisoft per il suo 35esimo anniversario: per celebrare tale occasione, il publisher ha deciso di mettere in regalo tanti nuovi giochi gratis, riscattabili senza costi aggiuntivi.

Solo per questa settimana, questa volta gli utenti potranno approfittare della nuova promozione e scaricare gratuitamente su PC Rayman Origins, l’amatissimo platform che ha contribuito a dare nuova vita a una delle IP più celebri di Ubisoft.

Il titolo va dunque a sostituire nei giveaway settimanali Anno 1404, il celebre gioco strategico in tempo reale che anch’esso è stato messo a disposizione per celebrare i 35 anni del publisher.

Come riportato da VGC, normalmente sarebbe necessario spendere 9.99€ sullo store di Ubisoft, ma per un periodo limitato potrete assicurarvelo completamente gratis sul vostro account.

Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che Rayman Origins ha rappresentato un vero e proprio nuovo inizio per la saga platform, riproponendo un universo magico e un eccezionale gameplay 2D che ha conquistato il cuore di tantissimi appassionati.

Oggi questo grande classico platform, uscito per la prima volta nel 2013, potrà essere vostro senza dover spendere un centesimo, a patto di essere in possesso di un account Ubisoft Connect.

Per poter riscattare gratis il titolo e iniziare a scaricarlo fin da subito, non dovrete infatti fare altro che dirigervi al seguente link, cliccare sul pulsante relativo a Ubisoft Connect ed effettuare il login sulla pagina: in caso non siate ancora iscritti, basterà creare rapidamente un account senza alcun costo aggiuntivo.

Fatto ciò, non sarà necessario fare altro: in breve tempo Rayman Origins sarà aggiunto al vostro catalogo di giochi e potrete iniziare a giocarci sul vostro PC.

La promozione resterà valida fino alle ore 22.00 del 22 dicembre: il nostro consiglio è dunque quello di approfittare di questa offerta il prima possibile, così da poterci giocare anche dopo la scadenza.

Mentre il publisher è attualmente impegnato per il festeggiamento del suo 35esimo anniversario, Ubisoft ha anche annunciato una novità decisamente controversa: sarà possibile acquistare e vendere NFT nei suoi giochi.

Per i fan di The Division 2 è invece arrivata una brutta notizia: l’aggiornamento più importante è stato infatti rinviato.

Una decisione probabilmente inevitabile, considerando che la finestra di lancio prevista, febbraio 2022, è fin troppo carica di nuovi videogiochi.