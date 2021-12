Assassin’s Creed, gratis uno dei capitoli più recenti della saga

Un Assassin’s Creed gratis non si rifiuta mai, no? Soprattutto quando offre Ubisoft, permettendoci di giocare uno degli episodi della sua saga più fortunata.

L’ultimo episodio, Valhalla, si è rivelato un buon successo tutto sommato, dimostrando che la saga ha ancora qualcosa da dire.

Per il quale potrebbe arrivare un corposo DLC, stando alle ultime informazioni, grande addirittura quanto l’intero God of War.

Questa iterazione del franchise è piaciuta così tanto che Ubisoft ha deciso di fare un regalo a tutti i giocatori, ma solo ad una particolare condizione.

Ogni tanto Ubisoft dà la possibilità ai giocatori di riscattare gratuitamente un Assassin’s Creed, a volte per un periodo limitato o addirittura per sempre.

Stavolta avrete la possibilità di giocare gratis, per un periodo di tempo, uno dei capitoli più recenti della saga: Assassin’s Creed Odyssey.

Il titolo è stato il primo Assassin’s Creed ad avere la selezione del personaggio giocante maschile o femminile, ed è ambientato nell’antica Grecia.

Ecco la descrizione del gioco:

«Vivi una vera e propria odissea per svelare i segreti del tuo passato, cambia il destino dell’antica Grecia e diventa una leggenda vivente. Attraversa rigogliose foreste, isole vulcaniche e floride città imbarcandoti in un viaggio ricco di scoperte e incontri in giro per un mondo in guerra plasmato da uomini e dei.

Come annunciato da Ubisoft su Twitter, potrete giocare gratuitamente Assassin’s Creed Odyssey dal 16 al 19 dicembre, per un intero weekend dedicato al gioco.

Missing that Greek sun? ☀ Jump into the sandals of the legendary misthios Kassandra or Alexios during the Assassin's Creed Odyssey Free Weekend from December 16-19! #AssassinsCreed pic.twitter.com/WLBYpyvICo

— Assassin's Creed (@assassinscreed) December 7, 2021