Un amato soulslike riceverà sequel ufficiale (e DLC gratis a fine anno)

Blasphemous è sicuramente uno dei soulslike/metroidvania più amati degli ultimi anni, grazie anche e soprattutto a uno stile estetico unico e a un livello di difficoltà davvero notevole.

Il gioco, ispirato a classici come Bloodborne e Dark Souls, sviluppato dalla The Game Kitchen e pubblicato da Team17 nel 2019.

Del resto, i souls sembrano andare particolarmente di moda, tanto che su SpazioGames vi abbiamo anche proposto la nostra classifica dei migliori giochi appartenenti al genere.

Senza contare anche il nuovo soulslike dal creatore di Lara Croft, annunciato poche ore fa in occasione della Opening Night Live per la Gamescom 2021.

Ora, come riportato anche da NintendoEverything, il team di sviluppo ha annunciato di essere al lavoro su Wounds of Eventide.

Questo DLC sbloccherà il vero finale del gioco e sarà disponibile a partire dal prossimo mese di dicembre, in forma totalmente gratuita.

I fan di Blasphemous saranno inoltre contenti di sapere che prossimamente sarà anche il turno del sequel ufficiale, Blasphemous II, in uscita genericamente nel 2023.

Poco sotto, trovate il trailer ufficiale del DLC rilasciato in occasione di Gamescom:

The Game Kitchen ha dichiarato «Siamo così eccitati di annunciare finalmente che abbiamo iniziato i lavori su un sequel di Blasphemous».

E ancora, «la community ha mostrato così tanto amore per il primo capitolo e non possiamo aspettare di condividere di più sul gioco non appena potremo farlo».

Dopo vari aggiornamenti gratuiti, Wounds of Eventide sarà quindi l’update finale per il gioco originale, preparando quindi gli sviluppatori a dedicarsi con tutte le loro energie su Blasphemous II.

Se volete saperne di più sul primo Blasphemous, recuperate al volo la recensione del nostro Domenico che trovate ovviamente sulle pagine di SpazioGames.

Parlando di titoli sui generis, avete visto anche il notevole Stray Blade, un souls ibridato con meccaniche da metroidvania?

Infine, da poco è disponibile un nuovo souls ispirato a Legacy of Kain e Salt and Sanctuary, uscito proprio durante il mese di agosto ormai agli sgoccioli.