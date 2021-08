Un po’ souls un po’ metroidvania, Stray Blade è proprio da tenere d’occhio

I videogiocatori amano mettersi alla prova: se così non fosse, non si spiegherebbe il successo di videogiochi come la serie Dark Souls, dove la possibilità di andare incontro a morti repentine e spietate è praticamente alla base dell’esperienza ludica.

Si tratta di una concezione che ha fatto scuola e sa un po’ di ritorno alle origini del videogioco – ricordatevi che il gaming è nato con titoli in cui non si poteva vincere, ma si andava avanti il più a lungo possibile prima di essere uccisi –, dove sempre più appassionati vogliono sentirsi affrontati dal titolo a cui giocano, per poi gonfiare il petto per esserne usciti vincitori.

Anche Stray Blade si rifà a questo concetto. Chiacchierato già da qualche tempo e riesumato alla conferenza Xbox di qualche ora fa, il gioco ha trovato casa sotto l’egida di 505 Games e promette di darvi filo da torcere in un universo fantasy in cui la morte non si cancella: ogni morte conterà e tornerete in vita per provare a fare di meglio. O per morire di nuovo.

Acrea ti masticherà e ti sputerà

Stray Blade è un gioco action RPG ambientato nella valle perduta di Acrea: si tratta di uno scenario che gli sviluppatori descrivono come selvaggio e abbandonato, ma intriso di potere. Il nostro protagonista, un generico guerriero proprio come nello stile dei soulslike, ha scoperto questo posto poco prima di morire. C’è solo un piccolo dettaglio da non trascurare: ora è tornato in vita, ma non può più andarsene da Acrea, e nessuno sa perché.

A fargli compagnia, mentre tenterà di capire cosa leghi la sua anima a questa valle inghiottita dall’oblio, troveremo Boji, un piccolo e intraprendente lupo bipede.

Nel viaggio nei panni del guerrieri e con Boji affronteremo così scenario di ogni genere sopravvissuti alla guerra, tra rovine dedicate agli antichi dèi-sovrani e città che un tempo dovevano pullulare di vita – ma non certo ora. Il mondo di gioco, promettono gli autori, è modificato dalle scoperte del giocatore, anche se non ci è ancora dato sapere in quale modo e in che misura.

«Preparatevi a degli scenari in evoluzione che alterano il gameplay per offrire delle sfide sempre fresche e combattete per riguadagnare la vostra libertà in scenari ad altissima responsività. Esplorate rovine e fate crafting di materiali rari, sopravvivendo a battaglie gloriose contro nemici leggendari» ha dichiarato Stephen Takowsky (brand manager di 505 Games) per presentare il gioco, facendo tutt’altro che abbassare le aspettative.

Un soulslike dai colori saturi? Ebbene

Si tratta sicuramente di un aspetto da metroidvania, a proposito di contaminazioni: gli autori promettono che rivisitare scenari già visti in precedenza, dopo aver fatto progressi, permetterà di trovarli diversi, perché ogni vittoria e ogni morte lasceranno un segno nel mondo di gioco. Somiglia un po’ anche a una filosofia da rogulike, considerando quindi che la morte non cancella nulla e non annulla i progressi: morire è consentito e fa parte del ciclo di gioco del nostro eroe.

«L’esplorazione è uno dei punti chiave di Stray Blade» ha assicurato Takowsky nel presentare il gioco. «Il che viene ulteriormente accentuato dall’aggiunta di elementi metroidvania e dal combattimento in stile soulslike. Attraversare il mondo di Stray Blade vi ricompenserà» anticipa, facendo riferimento alle risorse legate alle meccaniche di crafting del gioco, «ma vi darà anche accesso a passaggi segreti, lungo uno scenario in costante mutazione. Questi passaggi segreti offriranno delle opzioni per raggiungere i vostri obiettivi».

Morire e combattere

C’è però un grande asterisco sul fatto che morire non sia “niente di che” per il nostro protagonista: morire, infatti, può portare a sfide ancora più grandi. Potrebbe capitare che, ad esempio, dopo essere morti un certo numero di volte un nemico diventi ancora più ostico di quanto sarebbe stato normalmente, spingendovi o a migliorarvi in modo significativo o all’esaurimento nervoso prematuro.

Il Guerriero sarà sempre accompagnato da un companion lupo

Per riuscire ad aver ragione dei vostri avversari vi avvarrete di un combat system che punta tutto sulla rapidità e la precisione: potrete attaccare, schivare, studiare i movimenti dei nemici per anticiparli e reagire istantaneamente al loro affondo.

Considerando che tutto sarà basato su armi da mischia, dovrete imparare a padroneggiarle e a conoscere bene chi vuole uccidervi, per emergerne vincitori.

Gli autori del team Point Blank hanno anche anticipato che via via che sconfiggerete gli déi-sovrani non solo proseguirete verso la vostra possibile liberazione, ma potrete anche acquisire i loro poteri, sfruttandoli per svelare i misteri di Acrea che ancora vi appaiono enigmatici e indecifrabili.

Gli sviluppatori di Stray Blade puntano molto sul combattimento

È evidente anche la struttura da gioco di ruolo di Stray Blade: il titolo, infatti, avrà un albero delle abilità per il protagonista, che potrete così far evolvere secondo ramificazioni che meglio si legano al vostro stile di gioco, e anche un albero di abilità per il lupo Boji.

l nostro amico animaletto, insomma, sarà un alleato prezioso e potremo fare in modo da svilupparlo a sua volta per sposarsi al meglio alla nostra filosofia.

Purtroppo, al momento non sono emersi ulteriori dettagli rispetto a quali saranno le specificità dell’evoluzione dei personaggi, mentre gli autori hanno posto pesantemente l’accento sul fatto che il tempo continuerà a scorrere, sempre, nel mondo di Acrea, anche mentre sarete morti.

È per questo che le insidie non vi aspetteranno e continueranno a crescere – ed è per questo che, tornati in vita, potrebbero attendervi pericoli anche più spaventosi di quelli che vi avevano uccisi. Ma, dopotutto lo sappiamo, i giocatori non aspettano altro.