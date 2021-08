Soulslike ispirato a Legacy of Kain disponibile da ora

Grime è il nuovo e intrigante soulslike ispirato a perle come Legacy of Kain e Salt and Sanctuary ed è disponibile proprio in queste ore.

Sviluppato dai talentuosi Clover Bite e dal publisher Akupara Games, il titolo propone meccaniche alla Sekiro Shadows Die Twice e simili, a innestando anche una venatura da metroidvania.

Il gioco riuscirà a ingannare l’attesa di tutti coloro che attendono a braccia aperte il nuovo Salt and Sacrifice, sequel di quel primo capitolo sopraccitato che tanto ha esaltato gli amanti del genere.

Del resto, l’uscita di Elden Ring non è proprio vicinissima, ragion per cui gli appassionati dovranno pur sempre ingannare l’attesa.

Descritto come un «un action RPG con elementi d’avventura rapido e spietato in cui annienterai i nemici con armi viventi che cambiano forma e funzione», il titolo è al momento disponibile su PC e Google Stadia.

Non è da escludere che Grime possa presto raggiungere altre piattaforme, incluse ovviamente console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Lo stesso director Yarden Weissbrot ha confermato che nel titolo «vedrete ispirazioni dai miei giochi preferiti come Legacy of Kain e Salt and Sanctuary».

Grime sta già ottenendo recensioni favorevoli dalla community, che ne loda il combattimento brutale, un sistema di ricompensa unico e boss imponenti che offriranno una sfida anche ai giocatori più abili.

Il sistema di parry è decisamente originale, visto che ci chiamerà a usare la nostra testa per assorbire gli attacchi in arrivo o direzionarli nuovamente.

Parlando ancora di soulslike, avete letto anche che dopo ben 800 ore trascorse in Bloodborne, un giocatore si è accorto di una location davvero unica?

Così come, ad anni dall’uscita del gioco su PS4, è stato finalmente mostrato anche il terrificante boss tagliato dalla versione finale.

Infine, date un’occhiata alla mappa a colori che non vi farà più perdere nel titolo From ad ambientazione gotica.