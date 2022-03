Ubisoft ha subito un attacco informatico, anche contro i dati dei giocatori

Nel mondo digitale sono sempre più frequenti i crimini informatici, e una delle ultime vittime è stata proprio Ubisoft.

Un evento paradossale, considerato che tra le IP dell’azienda c’è anche Watch Dogs, il cui protagonista è proprio un hacker.

Un franchise che, purtroppo, è finito con Watch Dogs Legion ed Ubisoft non ha intenzione di supportare più questa serie di videogiochi.

Ma, in compenso, ha rievocato un vecchio titolo che sembrava disperso in mare. Letteralmente, visto che parliamo di Skull & Bones, il cui sviluppo sembra procedere.

Ubisoft è stata vittima di un attacco informatico passato in sordina, perché solo oggi l’azienda ha voluto rendere nota la vicenda, e relativa risoluzione.

L’evento è accaduto la scorsa settimana, ed ha causato l’interruzione di tutti i servizi e i giochi di Ubisoft, ma non sembra che si siano verificati dei danni evidenti.

Per quanto riguarda i dati dei giocatori, l’azienda ha voluto rassicurare tutti gli utenti:

«I nostri esperti IT stanno lavorando con degli esperti esterni per indagare sul problema. Come misura precauzionale abbiamo fatto un reset totale di tutte le password. Inoltre, possiamo confermare che tutti i nostri giochi e servizi stanno funzionando normalmente, e che al momento non ci sono prove dell’esposizione alle informazioni personali dei giocatori a seguito di questo incidente.»