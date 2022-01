Watch Dogs Legion è “morto”, Ubisoft abbandona il titolo per sempre

Ubisoft ha creato tantissimi franchise negli anni, e alcuni di questi sono tra i più famosi dell’industria. Ma non sempre è andata bene, e Watch Dogs Legion è uno tra questi.

Il primo episodio, uscito due generazioni fa, è stato un esperimento molto interessante nel tentativo di creare un open world con elementi da thriller.

Ma il terzo capitolo, Watch Dogs Legion, non è riuscito a consolidare il franchise come avrebbe dovuto, a causa di tanti problemi e in generale il non aver creato troppa presa nel pubblico.

Non sono serviti neanche i DLC, tra cui quello che ha riportato l’amato Aiden Pearce protagonista del primo capitolo, all’interno della storia per ridare la scintilla al franchise.

A differenza di Assassin’s Creed Valhalla, lanciato nello stesso periodo di Legion, l’ultimo Watch Dogs non ha avuto lo stesso successo, neanche lontanamente.

Proprio per questo motivo Ubisoft ha deciso di staccare la spina, abbandonando del tutto il titolo e annunciando che non fornirà più nessun aggiornamento.

Come riporta Eurogamer.net, il publisher francofono ha pubblicato una comunicazione a tutti i fan, ringraziandoli per il supporto e annunciando contemporaneamente la fine del supporto.

La patch 5.6, pubblicata nel settembre del 2021, sarà l’ultimo aggiornamento per il gioco. Contestualmente, la quinta stagione della modalità multiplayer sarà anche l’ultima.

We wanted to express our thanks to all players of Watch Dogs: Legion. You've built the best DedSec London could have hoped for. https://t.co/FMmOUXHDBf pic.twitter.com/CKV91DhKj1 — Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) January 21, 2022

Watch Dogs Legion ha avuto la sua dose di aggiornamenti, e non si può dire che Ubisoft non abbia provato in ogni modo a sperare nel riscatto del titolo.

Tuttavia, in attesa di capire cosa ne vorrà fare di questo franchise sfortunato, l’ultimo Watch Dogs non avrà più nessun tipo di contenuto aggiuntivo.

Tutto l’opposto di Assassin’s Creed Valhalla che, invece, continua a dare ai suoi giocatori aggiornamenti corposi, a volte oltre ogni limite.

E fa addirittura anche dei regali al giocatori, per ringraziarli del supporto che danno al titolo action.