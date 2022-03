Ubisoft ha rinviato un gioco a tempo indeterminato (e non è un bene)

Il publisher d’oltralpe Ubisoft è al lavoro su un buon numero di progetti, nonostante alcuni tra questi siano spariti dai radar ormai da diversi mesi.

Nonostante gran parte delle attenzioni della compagnia siano al momento rivolte ad Assassin’s Creed Valhalla, è anche vero che i fan della Casa di Rayman attendono buone nuove anche relativamente ad altri giochi di un certo peso.

Tra questi c’è ad esempio Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake, svanito del nulla dopo il rinvio di alcuni mesi fa.

Senza contare che anche Beyond Good and Evil 2, dopo che il suo sviluppo si è incagliato diversi anni fa, sembra non trovare pace al momento. Ora, però, anche un altro gioco targato Ubisoft è stato rinviato, senza purtroppo una nuova data di uscita.

Come riportato anche da DSO Gaming, Ubisoft ha infatti annunciato un ritardo per il suo prossimo gioco di strategia sviluppato su Snowdrop, The Settlers.

Secondo il publisher, questo tempo extra permetterà al suo team di sviluppo di rifinirlo ulteriormente, sebbene al momento come reso noto poche righe più in alto non c’è alcuna data di rilascio a corredo (la quale avrebbe dovuto essere il prossimo 17 marzo).

Non è da escludere quindi che il gioco possa addirittura essere posticipato al prossimo anno, sebbene la speranza è che Ubisoft riveli una nuova finestra di lancio quanto prima.

The Settlers mira a combinare gli elementi che hanno fatto la fortuna della serie, con caratteristiche e meccaniche ludiche nuove di zecca.

Il gioco permetterà agli utenti di colonizzare, esplorare e conquistare nuove isole in un mondo fantasy medievale. Poco sotto, la descrizione ufficiale:

Fedele alla sua quasi trentennale tradizione, questo nuovo capitolo della serie fonde dettagliate meccaniche di costruzione e battaglie strategiche in tempo reale. Scegli tra 3 fazioni uniche e conquista un nuovo mondo realizzato con grafica ai massimi livelli. Il tuo insediamento non è mai stato così pieno di vita.

Pochi mesi fa abbiamo avuto modo di provare il gioco con mano, come del resto potete leggere voi stessi nella nostra anteprima.

