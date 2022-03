Anche Ubisoft e Take-Two prendono posizione: interrotte vendite in Russia

Sta continuando, inesorabile, la cascata di prese di posizione da parte delle aziende del mondo dei videogiochi. Le ultime delle quali sono Ubisoft e Take-Two, che prendono misure riguardo il conflitto in corso in Ucraina.

L’eliminazione delle squadre russe da FIFA 22 ora sembra qualcosa di molto riduttivo, stando a quello che è successo nelle ultime ore.

A stretto giro, Electronic Arts ha deciso di interrompere direttamente tutte le vendite di prodotti e servizi nel mercato Russo, dopo le decisioni intraprese da tante altre aziende.

Nel weekend anche Epic Games ha deciso di bloccare il suo mercato russo, ma senza interrompere gli accessi, con l’obiettivo di mantenere un dialogo.

Mancano ormai pochissime aziende tra quelle più importanti del mondo dei videogiochi, e nelle ultime ore a prendere posizione sono due colossi del settore.

Ubisoft e Take-Two, infatti, hanno comunicato le loro intenzioni nei riguardi del mercato della Russia, annunciando le proprie mosse in questo senso.

Dapprima il publisher francofono aveva spiegato come avrebbe aiutato il popolo ucraino, ma in queste ore ha aggiornato il suo post iniziale con la seguente frase:

«Aggiornamento di lunedì 7 marzo – Alla luce della tragedia in corso in Ucraina, abbiamo deciso di sospendere le nostre vendite in Russia.»