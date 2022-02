Skull and Bones, ci siamo: Ubisoft svela primi dettagli e finestra di lancio

Era l’ormai lontano 2017 quando Ubisoft annunciò ufficialmente Skull and Bones, l’attesissima avventura piratesca il cui sviluppo era però iniziato addirittura nel 2013.

Da allora sono passati molti anni e il publisher ha avuto modo di lanciare produzioni importanti, come Assassin’s Creed Valhalla: tuttavia del simulatore piratesco si erano perse completamente le tracce.

Lo sviluppo sembrava decisamente naufragato dopo l’addio del suo co-director dopo ben 15 anni in Ubisoft, ma stando alle ultime informazioni rilasciate dalla compagnia potrebbero esserci presto novità in arrivo.

Come riportato da VGC, il CFO Frédérick Duguet ha infatti discusso dello sviluppo dell’avventura piratesca durante l’ultima earnings call, svelando che il team è attualmente soddisfatto della direzione seguita da Skull and Bones.

Sembra infatti che lo sviluppo di Skull and Bones sia a buon punto, al punto che il CFO si è sbilanciato nel fornire nuovi dettagli sul gameplay e sulla sua finestra di lancio.

Ubisoft pare infatti aver seguito molto da vicino la strada intrapresa da Sea of Thieves, decidendo di concentrarsi principalmente su un’esperienza multiplayer:

«[Skull and Bones] è una nuova IP promettente che mette il multiplayer al primo posto, dunque è consistente con la nostra strategia di mettere al centro il multiplayer e la co-op in un grande mondo aperto con una fantasia attraente. Significa naturalmente che abbiamo avuto tempi di sviluppo più lunghi per questo gioco, ma siamo soddisfatti dai progressi raggiunti e dalla sua direzione artistica».

Ubisoft ha inoltre svelato che il lancio di Skull and Bones è attualmente previsto durante il prossimo anno fiscale: significa che la data d’uscita sarà inclusa in un periodo che va da aprile 2022 fino a marzo 2023.

Mancherebbe dunque molto poco prima di poter osservare nuovamente da vicino questa interessante avventura piratesca, sempre ammesso che lo sviluppo non subisca più alcun rinvio: vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità.

Un report di VGC aveva già anticipato che il progetto era stato protagonista di un reboot, che lo avrebbe reso un vero e proprio Game As A Service: Ubisoft sembra dunque aver confermato ufficialmente le prime indiscrezioni.

Del resto, il publisher aveva già svelato in occasione del suo annuncio che l’intenzione era sempre stata quella di renderlo un progetto in grado di durare a lungo: non resta che aspettare ulteriori novità e scoprire se la strategia si rivelerà quella vincente.