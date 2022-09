Trombone Champ è il vero GOTY 2022, alla faccia di God of War

God of War Ragnarok era davvero il candidato ideale per il titolo di Game of the Year 2022, finché non abbiamo scoperto Trombone Champ.

L’attesissimo titolo di Santa Monica Studio, che potete già prenotare su Amazon, arriverà a chiudere il 2022 di PlayStation con un carico di epicità e azione.

Un titolo di cui abbiamo visto molto negli ultimi mesi, anche se il team di sviluppo assicura che le sorprese non sono finite e i fan possono aspettarsi molto altro.

God of War Ragnarok sarà un titolo imponente anche perché il suo peso in GB è elevatissimo, ma Trombone Champ ci dimostra che le dimensioni non contano.

L’importante è come lo usi. Il trombone.

Trombone Champ è un rythm game all’apparenza come tanti, ma la differenza principale con la concorrenza è il trombone è così divertente anche quando si suona male.

Quanto male? Così male (clip di PC Gamer):

The world's first trombone rhythm game is instantly a GOTY contender. And no, I'm not kidding. Turn up the volume and hear Beethoven like you've never heard it before. https://t.co/Qu7Cmkhjzc pic.twitter.com/jTXNdWx3Zm — PC Gamer (@pcgamer) September 20, 2022

Trombone Champ funziona come altri giochi musicali: le note si spostano sullo schermo da destra a sinistra e si muove il mouse su e giù per inseguirle a tempo, quindi si fa clic o preme un tasto della tastiera per suonare la nota.

Precisione e tempismo determinano la buona qualità della partita, con il classico giudizio espresso da piccole parole che appaiono a schermo.

In tutto questo si possono collezionare delle carte speciali. Alcune carte mostrano famosi trombonisti e musicisti e contengono fatti su quanti hot dog potevano mangiare in una sola seduta, mentre altre carte presentano cose come babbuini o una tromba.

Il gioco sta già conquistando la community ed è diventato un piccolo classico che potete scoprire dalla pagina ufficiale di Steam.

Magari non verrà davvero premiato come gioco dell’anno durante i prossimi The Game Awards (lo sapete quando ci sono quest’anno?), ma Trombone Champ è sicuramente il gioco del momento.

A proposito di quell’altro gioco che potrà vincere il GOTY 2022, pare che lo story trailer di God of War Ragnarok fosse stato trafugato addirittura mesi fa.