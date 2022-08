Preparate il vestito buono: ecco la data dei The Game Awards 2022

Mentre Geoff Keighley è impegnato ad ultimare i dettagli della Opening Night Live della Gamescom 2022 trova anche il tempo di svelare la data dei The Game Awards 2022.

Lo show che premia i migliori videogiochi dell’anno e che, nell’edizione 2021, ha visto trionfare a sorpresa It Takes Two (lo trovate ancora su Amazon).

Una vittoria che è stata inaspettata, ma che ha consacrato la grandissima creatività del team di Josef Fares e uno dei titoli più freschi dell’anno.

Uno show, quello dei The Game Awards, che probabilmente anche nel 2022 ci regalerà qualcosa di cui discutere, come fu per la vittoria di The Last of Us Part II nel 2020.

Mentre aspettiamo con ansia l’avvio della kermesse di Colonia, Geoff Keighley ci tiene a far sapere quando potremo partecipare virtualmente ai The Game Awards 2022.

Dicembre sarà di nuovo il periodo di celebrare il mondo videoludico, e possiamo preparci già ora con il vestito buono perché sarà anche un giorno di festa.

We have a date! THE GAME AWARDS

Thursday, December 8 Streaming live around the world from Microsoft Theater in LA. Hard to believe this is our NINTH show. We've been working all year to bring you something very special. pic.twitter.com/VS9qOhyltQ — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 22, 2022

«Difficile da credere che questo è il nostro NONO show», dichiara Geoff Keighley che conferma la data dell’8 dicembre 2022.

Una celebrazione che tornerà dal Microsoft Theater di Los Angeles e che, in diretta, farà passare sotto i riflettori tutti i migliori videogiochi di questa stagione.

I The Game Awards 2022 saranno senz’altro anche l’occasione per assistere a numerosi annunci e reveal, visto che è uno degli eventi più importanti dell’anno in generale per il mercato videoludico.

Lo scorso anni ci sono stati anche dei momenti divertenti, toccanti ed appassionanti. L’evento di Geoff Keighley è un vero e proprio show in piena regola, da seguire anche solo per l’intrattenimento.

Ma prima di dicembre è tempo di chiudere l’estate dei videogiochi, con la Gamescom 2022 che ci aspetta dietro l’angolo con degli ultimi fuochi d’artificio estivi.

Ci saranno tantissimi giochi, infatti, e molti di questi sono stati già annunciati nelle ultime settimane con un corposo trailer.