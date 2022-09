God of War Ragnarok potrebbe pesare un bel po’ (e non ritardare l’uscita)

L’uscita di God of War Ragnarok si avvicina, tanto che ora potrebbero essere trapelati il peso ufficiale e il fatto che il gioco sarebbe entrato in fase Gold.

Il sequel delle nuove avventure di Kratos (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero basso) arriverà infatti su PS5 e PS4 durante il prossimo mese di novembre di quest’anno.

La nuova produzione di Santa Monica Studio è stata da poco protagonista dell’ultimo State of Play, grazie a un trailer della storia davvero epico.

Ora, come riportato anche da Gaming Bolt, secondo quanto riportato da PlayStation Game Size su Twitter, il PlayStation Store è stato silenziosamente aggiornato con le dimensioni del download del gioco.

La stagione autunnale si preannuncia incredibilmente ricca e God of War Ragnarok è forse l’uscita più importante, specie su console PlayStation. Ma quanto sarà grande in termini di dimensioni di installazione?

PlayStation Game Size ha rivelato che su PlayStation 4, l’epico action-adventure con protagonista Kratos e Atreus potrebbe avere una dimensione di 90,6 GB.

Al momento si tratta di un’informazione non ufficiale, in quanto la pagina di download del gioco è stata aggiornata nel backend del PlayStation Store.

About God Of War Ragnarök Size :

Sony Patched My Download Size Finder Way on March 2022 , So I can't Confirm Size

But Yesterday God Of War Ragnarök Download Page Updated

That's Mean Yes, 90.6 GB (PS4) It's Possible, Also Looks like God Of War Ragnarök

— PlayStation Game Size (@PlaystationSize) September 20, 2022