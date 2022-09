God of War Ragnarok, le novità non sono finite: «Non avete ancora visto niente»

Se pensavate che Sony e Santa Monica Studio avessero già mostrato tutte le novità in arrivo su God of War Ragnarok, gli sviluppatori vi invitano a rivedere le vostre idee: sembra infatti che ci saranno altre grandi sorprese nei prossimi giorni.

Il sequel di God of War (che potete prenotare su Amazon) è indubbiamente una delle esclusive PlayStation più attese di sempre: dopo un lungo silenzio degli scorsi mesi, il team ha intensificato notevolmente gli sforzi per rendere evidenti fin da subito tutte le grandi novità che attendono Kratos e Atreus.

Così, dopo aver già svelato un nuovo trailer ricco di epicità e di azione e dopo aver perfino annunciato un bellissimo controller dedicato in edizione limitata, gli sviluppatori ci anticipano che sono in arrivo ulteriori novità da non perdere.

Come riportato da Game Rant, il team di Santa Monica sta celebrando l’imminente lancio previsto a novembre sottolineando di aver mostrato soltanto una piccolissima parte di quello che ci aspetta su Ragnarok.

L’art director Raf Grassetti è stato tra i primi sviluppatori chiave a sottolineare come ci siano ancora tantissime sorprese tutte da rivelare, entusiasmando così i più grandi fan della serie e sottolineando che «non avete ancora visto niente»:

the best part? you haven't seen anything yet, get hyped! — Raf Grassetti (@rafagrassetti) September 13, 2022

Anche il gameplay director di God of War Ragnarok conferma questa impressionante dichiarazione poche ore più tardi, affermando che i fan devono fidarsi di loro quando dicono di «aver grattato soltanto la superficie».

Trust us when we say we've barely scratched the surface#GodofWarRagnarok pic.twitter.com/sRkCHok9QP — Jonathan Burke (@IridiumGameDev) September 14, 2022

Considerando che mancano soltanto meno di due mesi al day-one, i fan potranno dunque aspettarsi tanti altri annunci a tema, che stando alle dichiarazioni degli sviluppatori potrebbero essere davvero rivoluzionarie per la saga.

Naturalmente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena arriveranno ulteriori comunicazioni ufficiali: nel frattempo, vi ricordiamo che abbiamo già potuto assistere non solo a tante novità sul gameplay, ma anche osservare più da vicino il regno dei nani.

Ma God of War Ragnarok non è stato l’unico protagonista dell’ultimo evento PlayStation: se siete curiosi di scoprirne di più, sulle nostre pagine trovate il recap completo con tutti gli annunci e i trailer di State of Play.