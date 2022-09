God of War Ragnarok, lo story trailer era stato trafugato mesi fa

God of War Ragnarok si sta mostrando più volte negli ultimi mesi, e gli story trailer in particolare sono tra i più attesi dai giocatori.

L’attesissimo titolo di Santa Monica Studio, che potete già prenotare su Amazon, arriverà a chiudere il 2022 di PlayStation con un carico di epicità e azione.

Durante l’ultimo State of Play il titolo è tornato a mostrarsi, con un altro trailer che ci ha mostrato nuovi elementi del gameplay e della storia, che potete recuperare qui.

Un titolo che sarà ancora più brutale del predecessore, rimanendo tuttavia accessibile con una serie di funzioni molto importanti per tutti.

E proprio l’ultimo trailer apparso durante lo State of Play recente era stato trafugato molto tempo fa, a quanto pare, come riportato da PlayStation Lifestyle.

Almeno due insider pare fossero in possesso del trailer, uno dei quali aveva un video non elencato con frammenti del trailer sul proprio canale YouTube dal 13 luglio.

Un altro, invece, ha pubblicato un tweet un audio con il dialogo del trailer pubblicato il 14 agosto.

Since its no longer a leak, I can post this now: https://t.co/mvb8B9lVnt

Upload date is what's important. I don't plan to leak anything GoW related though beyond what I have, know that. But said I'd post it when the trailer went live, so there that is.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 13, 2022