Tra bazooka e jeep militari, il trailer del film di Monster Hunter è qui e non sappiamo cosa pensare

Qualche giorno fa, abbiamo assistito alla pubblicazione del teaser trailer del film di Monster Hunter, che aveva incuriosito gli appassionati per la peculiare scelta di portare la protagonista, Milla Jovovich, all’interno del mondo del gioco Capcom con tutto il suo plotone – armi da fuoco comprese.

Il film di Monster Hunter arriverà in Italia il 3 dicembre

Ebbene, l’approccio da film d’azione è decisamente confermato anche dal trailer completo del film, pubblicato oggi da Sony e da Screen Gems, dove possiamo vedere da vicino la prossima pellicola di Paul W.S. Anderson – che con Jovovich ha già lavorato anche al longevo adattamento di Resident Evil. Vi proponiamo il trailer di seguito, lasciando a voi le valutazioni.

Come potete notare, esplosioni e bazooka abbonda, ma la cosa è legata anche alla presenza di mostri che richiamano la controparte videoludica di Monster Hunter.

L’uscita del film è attesa per il 3 dicembre 2021 e, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il producer e il director della saga per Capcom si sono detti soddisfatti del modo in cui le creature di Monster Hunter sono state portate sul grande schermo.

A proposito del film, il regista ha espresso la sua grande soddisfazione per il lavoro svolto, anticipando anche che è ora pienamente concentrato su questa nuova avventura cinematografica e non intende tornare a Resident Evil – rimasto comunque nelle mani di Constantin Films.