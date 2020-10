Monster Hunter, il film ha una data di uscita italiana al cinema (ed è prima di quanto pensate)

Il film di Monster Hunter, vittima di un posticipo a causa dell’emergenza sanitaria, ha visto la data di uscita slittare inevitabilmente a fine anno.

Alcune settimane fa la release è stata infatti posticipata dal 4 settembre 2020 al 23 aprile 2021, per poi essere eccezionalmente anticipata al 30 dicembre 2020. A quanto pare, però, a noi italiani andrà relativamente meglio di così.

Ora, Warner Bros. Italia ha confermato (via sito ufficiale) che il film uscirà anche in Italia, ma il 3 dicembre prossimo. La pellicola è quindi prevista nei cinema con un discreto anticipo rispetto alle altre nazioni del mondo.

Ma non solo: la casa di distribuzione ha anche rilasciato la sinossi ufficiale, che ci permette di capire cosa aspettarci dal film di prossima uscita:

Dietro al nostro mondo, ce n’è un altro: un mondo popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite un portale dal nostro mondo al nuovo, rimangono senza parole. Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Di fronte a implacabili e terrificanti attacchi da parte dei mostri, i guerrieri si uniscono per combattere e trovare un modo per tornare a casa.