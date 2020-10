Monster Hunter: i mostri del film somigliano a quelli del gioco?

Da quando lo abbiamo visto in azione nel recente teaser che ne ha anticipato l’uscita, il film di Monster Hunter sta facendo chiacchierare gli appassionati del franchise di casa Capcom, tra chi è incuriosito dall’approccio scelto dal regista Paul W.S. Anderson e chi si domanda se fosse proprio necessario far portare con sé alla protagonista Milla Jovovich, che vestirà i panni di un’ufficiale dell’esercito, i suoi armamentari da fuoco anche nel mondo ispirato al gioco.

Il Diablos nel film di Monster Hunter

Al di là di queste discussioni, una delle grande curiosità che circondano il film è scoprire come saranno realizzati e quanto spazio avranno i mostri che danno titolo alla saga. Un nuovo video ufficiale ci offre una prima risposta, con il regista a tu per tu con Ryozo Tsujimoto, produttore della serie videoludica, e Kaname Fujioka, direttore della stessa per conto di Capcom.

A tu per tu con il Diablos cinematografico (e non solo) i due autori giapponesi hanno apprezzato la somiglianza con il gioco e approvato il lavoro svolto da Constantin Films – già autrice degli adattamenti di Resident Evil e ora al lavoro sul prossimo. Potete vedere il video di seguito.

Vi ricordiamo che Monster Hunter è atteso nelle sale per il prossimo mese di dicembre. Attendiamo di scoprire se questa nuova trasposizione su grande schermo di un franchise Capcom riuscirà a replicare il successo al botteghino di Resident Evil, che ha incassato cifre davvero importanti.