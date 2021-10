Tomb Raider, il “nuovo” capitolo si mostra davvero (ma c’è un’amara verità)

Lara Croft è uno dei personaggi chiave del mondo dei videogiochi, visto e considerato che la serie di Tomb Raider è una delle più celebri di sempre.

La saga reboot è stata in grado di rilanciare l’archeologa più famosa di sempre, dopo la serie Eidos e Core Design nata nell’era a 32-bit è andata man mano spegnendosi.

Per i 25 anni dalla nascita del personaggio, in molti attendevano un annuncio di qualche tipo da parte di Square Enix visto che i lavori su un nuovo capitolo sarebbero iniziati da diverso tempo.

Vero anche che un nuovo capitolo della serie mai visto prima, destinato però ai soli dispositivi mobile, ha stranito nelle ultime settimane anche i fan più irriducibili.

Ora, come riportato anche su ResetEra, sembra proprio che il reboot del 2013 avrebbe potuto essere parecchio diverso dalla sua forma finale.

Il gioco, chiamato Tomb Raider: Ascension, era più vicino a un survival horror piuttosto che a una classica avventura esplorativa con Miss Croft.

Anche la struttura di gioco, oltre all’atmosfera generale, differiva e di gran lunga da ciò che avrebbe poi proposto Crystal Dynamics nel suo riavvio ufficiale.

Poco sotto, trovate un filmato del gioco (poi cancellato) nelle sue fasi di sviluppo iniziali.

Nel video vediamo la nostra Lara Croft a cavallo, inseguita da una creatura di enormi proporzioni, che non sfigurerebbe affatto in un qualsiasi capitolo di Resident Evil.

Ovviamente, del progetto ora non v’è più traccia, tanto che sia Square Enix che Crystal Dynamics sembrano aver abortito Ascension.

Del resto, nelle ultime settimane si è vociferato che Tomb Raider potrebbe presto ricevere un nuovo episodio ufficiale, il quale potrebbe ereditare lo stile cinematografico dell’ultima trilogia.

Ma non solo: anche che la saga di Tomb Raider tornerà presto in una serie animata originale in arrivo sul catalogo Netflix.

Per concludere, se volete scoprire quali sono i migliori e i peggiori capitoli delle avventure di Lara Croft, non perdete la classifica che trovate sulle pagine di SpazioGames.