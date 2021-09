Tomb Raider, il nuovo capitolo “continuerà” la serie

Lara Croft è uno di quei personaggi iconici che non hanno certo bisogno di presentazioni, visto che la saga di Tomb Raider è diventata in breve tempo un vero e proprio cult immortale.

L’uscita della serie reboot ha portato la nota archeologa a vivere una seconda giovinezza, dopo una serie di capitoli usciti nella generazione a 32 e 128-bit.

Del resto, la “nuova” Lara ha anche assunto il volto e le fattezze dell’attrice svedese Alicia Vikander (premio Oscar per The Danish Girl) nell’ultima trasposizione cinematografica del reboot videoludico.

Vero anche che per i 25 dalla nascita del personaggio, ci si aspettava che Square Enix potesse mostrare finalmente al mondo il nuovo capitolo ufficiale, nonostante i lavori sarebbero ormai iniziati da tempo.

Ora, come riportato da GamesRadar+, Tomb Raider potrebbe presto ricevere davvero un nuovo episodio, il quale potrebbe in un certo qual modo ereditare lo stile profondamente cinematografico dell’ultima trilogia.

A confermare ufficiosamente la cosa, un annuncio di lavoro di Crystal Dynamics: il team è infatti alla ricerca di un Lighting Artist, in grado di lavorare a uno stile cinematografico in linea con il reboot di Tomb Raider.

Si tratterebbe, quindi, di una richiesta particolarmente importante per il nuovo candidato: naturalmente, questo non significa automaticamente che lo studio stia lavorando al prossimo capitolo di Tomb Raider, ma la cosa appare molto probabile.

Del resto, il game director Will Kerslake aveva spiegato tempo fa di avere «una visione per il futuro di Tomb Raider che si aprirà dopo» la trilogia della giovane Lara Croft, terminata con Shadow of the Tomb Raider.

Ricordiamo che Tomb Raider non sarà l’unica pellicola dedicata ai predatori di tombe dei videogames: è infatti in arrivo anche il film di Uncharted, con Tom Holland nei panni di Nathan Drake.

Ma non solo: la saga in se non si è affatto fermata, visto che alcuni mesi fa è stata annunciata una serie animata in arrivo su Netflix.

Infine, se volete scoprire quali sono i migliori e i peggiori capitoli del franchise di Lara Croft mai usciti, non perdete la classifica che trovate sulle pagine di SpazioGames.