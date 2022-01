The Witcher Stagione 3, abbiamo una prima data (ma non l’uscita)

La Stagione 2 della serie TV Netflix di The Witcher è disponibile da poche settimane sul catalogo Netflix, nonostante ora l’attenzione sia ovviamente rivolta alla Stagione 3.

Henry Cavill tornerà infatti a vestire i panni di Geralt di Rivia in un nuovo ciclo di episodi, ispirati all’ormai noto franchise di The Witcher.

Lauren S. Hissrich, in occasione di un’intervista con TechRadar, ha infatti reso noto con un certo orgoglio che la sceneggiatura della stagione 3 di The Witcher sarebbe già stata scritta, cosa questa che ha mandato in visibilio i fan di tutto il mondo, inclusi quelli dei romanzi originali.

A poco ha influito l’attacco da parte della PETA: le avventure dello Strigo continueranno e nulla e nessuno potranno fermarle (emergenza sanitaria esclusa).

Ora, come riportato anche da Comic Book, il sempre affidabile portale Redanian Intelligence ha pubblicato l’indiscrezione che la pre-produzione della nuova stagione di The Witcher prenderà il via proprio questo mese, mentre le riprese partiranno ufficialmente a marzo 2022.

La testata in questione ha anche svelato che la stesura della sceneggiatura di The Witcher Stagione 3 è iniziata lo scorso luglio e si è conclusa a dicembre 2021.

L’unica cosa che potrebbe influire sullo svolgimento dei lavori è l’emergenza sanitaria in corso, aggravata purtroppo dall’incalzare della variante cosiddetta Omicron.

Ricorderete infatti che le riprese della seconda stagione sono state funestate da problemi di ogni genere, in primis quelli legati alla pandemia che ha costretto al posticipo l’uscita della serie.

Senza contare il grave infortunio di cui è stato vittima Henry Cavill, che stava costando “il posto” allo Strigo in versione live-action.

Se volete rimanere sempre aggiornati, vi suggeriamo di recuperare tutto quello che sappiamo sulla stagione 3 di The Witcher, la serie TV più attesa in assoluto.