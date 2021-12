The Witcher, la serie Netflix “sotto attacco”

Dopo una lunga attesa e numerosi rinvii, la Stagione 2 della serie TV Netflix di The Witcher è da poco disponibile sul catalogo Netflix, nonostante ora lo show sia stato ora travolto da una piccola polemica.

Henry Cavill è tornato a vestire i panni di Geralt di Rivia anche in questo nuovo ciclo di episodi, ispirati all’ormai noto franchise di The Witcher.

E se le riprese dello show sono state funestate da problemi di ogni genere, in primis quelli legati all’emergenza sanitaria che ha costretto al posticipo l’uscita della serie, ora è la PETA ad attaccare l’ultima produzione del colosso dello streaming.

L’organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali nota anche come People for the Ethical Treatment of Animals avrebbe infatti lamentato la produzione della nuova stagione di The Witcher, visto che lo staff ha scelto di utilizzare animali vivi invece di ricrearli in CGI.

La PETA ha infatti rilasciato una dichiarazione in cui lamentano il fatto che Netflix non abbia pensato al benessere degli animali.

«The Witcher di Netflix ha un problema mostruoso, nel senso che i produttori hanno apparentemente scelto in modo spregevole di sfruttare un lemure vivo e scimmie scoiattolo, tra gli altri animali, invece di usare immagini generate al computer», si legge nel comunicato.

E ancora, il post continua: «L’industria dell’intrattenimento tipicamente separa prematuramente questi animali dalle loro madri e ostacola i loro bisogni istintuali di esplorare, scegliere i compagni, crescere i piccoli e foraggiarsi, motivo per cui il pubblico dovrebbe ignorare The Witcher e dare attenzioni ai molti film e spettacoli che presentano solo interpreti umani di buona volontà».

La PETA è quindi letteralmente sul piede di guerra per alcune scelte intraprese dal colosso dello streaming, il quale non ha al momento risposto alle accuse dell’organizzazione per i diritti sugli animali.

