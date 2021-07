The Witcher Stagione 2, Henry Cavill ci prepara alle sorprese

Domani, 9 luglio, si terrà il WitcherCon, un evento a tema The Witcher che presenterà tutte le novità legate al franchise videoludico e televisivo.

Sia gli appassionati della saga di videogiochi di CD Projekt che quelli della serie Netflix devono infatti essere pronti a una valanga di novità.

Con molta probabilità, scopriremo finalmente la data di uscita della seconda stagione della serie con Henry Cavill ancora una volta nei panni di Geralt di Rivia.

E chissà che non venga mostrato qualcosa anche di The Witcher Blood Origin, la serie prequel ambientata nello stesso universo fantasy.

Ora, in vista dell’evento stesso, è stato da poco rilasciato un nuovo teaser con la voce dello stesso Geralt di Rivia/Henry Cavill.

Trovate il tweet, della durata di una decina di secondi, poco più basso (via ComicBook).

The first ever #WitcherCon is tomorrow! When the White Wolf calls, will you answer?

Join us at the following link tomorrow beginning worldwide at 1pm ET: https://t.co/gPySwf7Fcj pic.twitter.com/7HWeLQvhJc

— The Witcher (@witchernetflix) July 8, 2021