Cyberpunk 2077, arriva la patch più grande di sempre? Ecco la verità

In queste ore si è diffusa la voce che Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED fosse in procinto di ricevere nuovi e importanti contenuti.

L’ormai noto action RPG, da poco di nuovo disponibile su PlayStation Store a seguito di un lungo periodo di assenza, sembra infatti avere ancora molto da dire.

Proprio oggi, lo sviluppatore polacco ha annunciato ufficialmente l’acquisizione di un team che ha lavorato tra i vari anche a Mass Effect.

Dopotutto, proprio il ritorno sul PS Store ha permesso al gioco di vendere un maggior numero di copie fisiche rispetto al passato.

Ora, a seguito di alcune segnalazioni arrivate tramite YouTube e Instagram (via DSOGaming), sembrava che fosse in arrivo un nuovissimo aggiornamento per il gioco, promettendo di essere uno dei più imponenti di sempre.

Il video, piuttosto breve, rileva solo che Cyberpunk 2077 riceverà a breve il suo «più grande aggiornamento fino ad oggi» oltre al fatto che ci sarebbero «molte cose in arrivo».

Non era chiaro se potesse trattarsi di un’enorme patch atta ad aggiungere numerose funzionalità e correzioni di bug, nuovi contenuti o persino i primi DLC.

A quanto pare, però, si sarebbe trattato di un grande fraintendimento: CD Projekt ha infatti smentito categoricamente le segnalazioni relative all’ipotetico grande aggiornamento in arrivo, definendo false le informazioni divulgate.

I rappresentanti dello studio hanno affermato che non hanno intenzione di rilasciare la “patch più grande nella storia” menzionata nell’annuncio (via Eurogamer.pl).

Ricordiamo anche che dopo il ritorno del gioco sul PlayStation Store CD Projekt ha consigliato di giocare Cyberpunk 2077 su PS4 Pro e PS5.

Il perché è presto detto:su PS4 il gioco risulta ancora piuttosto imperfetto e difettoso, una scelta dovuta alla volontà di raggiungere i 30fps stabili durante l’avventura (sacrificando però tutto il resto).

Infine, durante la giornata di domani, 9 luglio, prenderà il via la prima edizione del WitcherCon, l’evento a tema in cui sarà presente anche CD Projekt, pronta a rivelare novità realmente interessanti.